Shoei lansează prima cască din lume cu realitate augmentată complet integrată

Tehnologia dedicată echipamentelor moto evoluează rapid, iar producătorii încearcă să integreze funcții tot mai avansate în accesoriile de protecție. După apariția sistemelor care promit eliminarea unghiurilor moarte, filtrarea aerului sau comunicare inteligentă, Shoei introduce o noutate majoră: GT-Air 3 Smart, prima cască din lume dotată cu un sistem de realitate augmentată complet integrat.

Noul model a fost dezvoltat în parteneriat cu compania franceză EyeLights, specializată în head-up display (HUD) și sisteme audio Bluetooth pentru căști moto. EyeLights este aceeași firmă care a prezentat anul trecut conceptul Rocket One la EICMA.

Proiecție HUD direct în câmpul vizual

GT-Air 3 Smart folosește a treia generație de tehnologie EyeLights, integrând un HUD în vizorul căștii. Sistemul afișează informațiile esențiale direct în câmpul vizual al motociclistului, la o distanță percepută de aproximativ trei metri, eliminând necesitatea unui suport extern sau a consultării frecvente a telefonului.

Potrivit fabricantului, datele proiectate includ viteza, indicațiile GPS, apelurile și avertizări radar. EyeLights susține că această formă de afișare poate reduce timpul de reacție cu peste 32%.

Pentru a rezolva problema vizibilității în lumină puternică, proiecția folosește o tehnologie nano-OLED capabilă să afișeze informațiile în rezoluție Full HD chiar și sub lumina directă a soarelui.

Funcții integrate și comunicare universală

Pe lângă HUD, casca integrează un sistem de comunicare compatibil cu orice marcă și care, potrivit producătorului, oferă rază „nelimitată”. Acesta funcționează atât în modul mesh online, cât și offline. Kitul audio include microfon cu anulare activă a zgomotului și suport pentru asistenți vocali precum Siri sau Google Assistant. Autonomia anunțată depășește 10 ore.

Toate componentele — bateria, proiectorul, difuzoarele, microfonul și cablajul — sunt complet integrate în structura căștii, fără elemente suplimentare montate la exterior.

Structură și certificări de siguranță

GT-Air 3 Smart păstrează construcția specifică Shoei, bazată pe tehnologia AIM (Advanced Integrated Matrix), un compozit multi-strat care contribuie la obținerea certificărilor DOT și ECE 22.06. Shoei nu a dezvăluit încă greutatea finală a versiunii Smart, însă un GT-Air 3 standard cântărește aproximativ 1,77 kg, ceea ce sugerează o creștere moderată.

Casca dispune de vizor interior parasolar QSV-2, ecran exterior CNS-1C pregătit pentru Pinlock și sistemul de ventilație Shoei Defogger, cu prize reglabile în zona superioară și la bărbie, completate de orificii de evacuare în partea posterioară.

Modelul GT-Air 3 Smart este disponibil în cinci variante de culoare — White, Matte Black, Matte Metallic Blue, Matte Metallic Gray și REALM TC10 — și în mărimi de la S la XXL. Prețul recomandat este de 1.199 euro, aproape dublu față de varianta standard a GT-Air 3.