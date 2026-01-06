Standardul ECE 22.06 ajunge la căștile accesibile: siguranță sporită și pentru bugete reduse

Noul standard de siguranță pentru căștile de motocicletă, cunoscut sub denumirea ECE 22.06, nu mai reprezintă o noutate pentru industrie. Anunțat inițial în 2020, acesta a înlocuit oficial vechiul standard ECE 22.05 în anul 2024, moment din care producătorii au fost obligați să înceteze fabricarea modelelor omologate conform vechii norme și să treacă exclusiv la versiuni reproiectate și recertificate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În perioada de tranziție, pe piață a existat încă un volum considerabil de stocuri ECE 22.05, care au putut fi comercializate legal. Această situație a permis reduceri semnificative de preț, în special pentru mărimile mai comune, însă aceste stocuri sunt acum aproape epuizate, cu excepția dimensiunilor mai puțin uzuale.

Introducerea standardului ECE 22.06 a generat inițial îngrijorări legate de costuri. Cerințele suplimentare de testare și reproiectare – care includ impacturi multiple, teste la viteze mai mari și evaluarea siguranței cu accesorii precum vizierele sau sistemele de comunicație – au presupus investiții importante pentru producători. În acest context, au existat estimări potrivit cărora prețurile de vânzare ar putea crește cu cel puțin 5%.

Primele căști conforme ECE 22.06 lansate pe piață au confirmat parțial aceste temeri. Modele precum Arai Quantic, cu un preț de aproximativ 740 de euro, sau Shoei NXR2, în jurul valorii de 440 de euro, au debutat în segmentul premium. Deși prețurile reflectă nivelul de calitate și siguranță oferit, aceste sume sunt dificil de accesat pentru mulți motocicliști, în special pentru tinerii aflați la început de drum, navetiștii cu bugete limitate sau cursanții.

Pe măsură ce procesul de reproiectare și omologare a avansat, standardul ECE 22.06 a început să fie implementat și în segmentele de preț mai reduse. Producătorii au extins noile tehnologii de siguranță către gamele accesibile, iar pe piață sunt disponibile tot mai multe modele de căști care respectă noua normă fără a presupune costuri ridicate pentru cumpărători.

Astfel, cerințele de siguranță impuse de ECE 22.06, considerate inițial un factor de scumpire, au început să se regăsească într-o ofertă diversificată, care acoperă un spectru larg de prețuri.