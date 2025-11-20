Triumph lansează Street Triple 765 RX și ediția limitată Moto2, două modele inspirate de performanța de circuit

Triumph Motorcycles a anunțat două noi versiuni ale gamei Street Triple: Street Triple 765 RX și Street Triple Moto2 Edition. Dezvoltate pe baza modelului Street Triple RS, noile variante aduc o serie de îmbunătățiri orientate către performanța de pistă, exclusivitate și rafinament tehnic.

Street Triple 765 RX va fi disponibilă doar pe parcursul unui an și oferă pachetul complet RX, conceput pentru a transforma motocicleta într-un model cu ADN de circuit. Alături de aceasta, Triumph introduce Street Triple Moto2 Edition, o ediție limitată la 1.000 de unități la nivel mondial, destinată colecționarilor și pasionaților, lansată în contextul parteneriatului oficial Moto2.

Ambele modele sunt echipate cu o suspensie față Öhlins NIX30 complet ajustabilă, proiectată pentru un control sporit și un feedback optim în condiții sportive. Clip-on-urile montate standard oferă o poziție de pilotaj mai agresivă, contribuind la ergonomia specifică utilizării pe circuit.

Street Triple 765 RX include elemente de design dedicate, precum un jug superior prelucrat prin frezare, un logo RX gravat cu laser pe evacuare și o șa personalizată cu însemnele RX. Paleta cromatică cu Matt Aluminium Silver și subcadrul Diablo Red se inspiră din estetica modelului Street Triple 675 RX, păstrând identitatea vizuală a seriei.

Ediția Moto2 introduce componente din fibră de carbon — panouri laterale, aripă față, belly pan și capăt de eșapament — și o șa cu logo Moto2, realizată pentru un plus de aderență. Fiecare unitate este numerotată individual pe jugul superior prelucrat dintr-un bloc de aluminiu, completat de o animație dedicată Moto2 la pornirea afișajului TFT. Schema cromatică Mineral Grey și Crystal White este accentuată de un subcadru Triumph Performance Yellow, element specific acestei ediții.

Steve Sargent, Chief Product Officer Triumph Motorcycles, a explicat direcția noului proiect: „Succesul modelului Speed Triple 1200 RX a demonstrat interesul pentru o motocicletă naked orientată către sportivitate, cu manevrabilitate precisă și componente premium. Aducem aceeași filozofie în familia Street Triple, iar noul 765 RX oferă o geometrie mai precisă și componente de top, fiind potrivit atât pentru drumuri rapide, cât și pentru zile dedicate pe circuit.” El a precizat, de asemenea, că ediția Moto2 reprezintă o celebrare a parteneriatului tehnic al Triumph cu clasa Moto2, care a influențat evoluția propulsoarelor utilizate pe modelele de serie.

Noua gamă păstrează motorul de 765 cmc al versiunii RS, care dezvoltă 130 CP la 12.000 rpm și 80 Nm la 9.500 rpm, optimizat pentru un răspuns prompt și accelerație puternică. Suspensia Öhlins este completată de un amortizor spate STX40, iar frânarea este asigurată de etriere Brembo Stylema și manetă Brembo MCS. Motocicletele sunt echipate cu anvelope Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, iar masa la plin este de 188 kg.

Dotările electronice includ ABS optimizat pentru utilizare pe pistă, control al tracțiunii optimizat pentru viraje, Triumph Shift Assist pentru schimbări fără ambreiaj și un ecran TFT de 5 inci cu interfață intuitivă.

Street Triple RX va fi disponibilă în magazine începând cu ianuarie 2026, în timp ce livrările pentru Moto2 Edition sunt programate pentru aprilie 2026. Prețurile pornesc de la 13.895 euro pentru RX și 15.595 euro pentru Moto2 Edition. Triumph pune la dispoziție și un catalog cu 35 de accesorii originale pentru personalizare, iar clienții pot rezerva motocicletele online prin platforma Reserve My Triumph.