Triumph Motorcycles Italia scoate la licitație modelul unic Viper 400 pentru a sprijini organizația „Salvați Copii”

Triumph Motorcycles Italia a anunțat lansarea unei licitații internaționale pentru Viper 400, o motocicletă unicat prezentată oficial la EICMA 2024 și realizată cu scopul de a strânge fonduri pentru organizația umanitară „Save the Children”. Licitația este organizată prin platforma Charity Stars și este deschisă până la 19 decembrie 2025, cu un preț de pornire de 8.000 de euro, TVA inclus.

Motocicleta Viper 400 este o creație specială a atelierului milanez Noisy-Style, construită pe baza modelului Speed 400 și dezvoltată în colaborare cu designerul Rodolfo Frascoli. Modelul a fost prezentat pentru prima dată pe 9 noiembrie 2024 în cadrul ediției EICMA, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei moto, desfășurat la Fiera Milano și vizitat de peste 600.000 de persoane.

Proiectul de personalizare realizat de Noisy-Style marchează 30 de ani de la lansarea modelului Speed Triple, apărut în 1994, prin integrarea unor elemente care au contribuit la notorietatea acestuia. Printre acestea se numără farurile duble rotunde, silueta compactă, carenajul posterior scurtat și nuanța caracteristică Roulette Green. Noisy-Style colaborează cu Triumph încă din 2003, iar acest model unicat continuă tradiția atelierului de a lucra pe platformele producătorului britanic.

Motocicleta se află în prezent la sediul Triumph Motorcycles Italia din Milano, iar livrarea către viitorul proprietar poate fi organizată prin rețeaua Triumph, costurile de transport revenind câștigătorului licitației. Sumele obținute vor fi donate integral pentru „Save the Children”, organizație activă de peste un secol în protejarea copiilor aflați în situații de risc.

Viper 400 a fost realizată pe parcursul a nouă luni de echipa formată din Luca Ravezzani și Matteo, fondatorii atelierului Noisy-Style, având suportul designerului Rodolfo Frascoli, responsabil de stilul unor modele Triumph lansate după 2003, precum Street Triple 765, Trident 660 și gama Tiger 660, 900 și 1200. Proiectul urmărește reinterpretarea spiritului motocicletelor sportive Triumph, cu influențe vizibile din modelele Speed Triple 955i și 1050.

Procesul de realizare a modelului Viper 400 a fost documentat într-o serie de materiale video publicate online, care prezintă transformarea motocicletei de la forma standard la versiunea finală de tip streetfighter. Seria video a fost produsă în colaborare cu Triumph Motorcycles Italia.

Designerul Rodolfo Frascoli a declarat că lucrul alături de echipa Noisy-Style a reprezentat o experiență energizantă, subliniind atenția acordată fiecărui detaliu și aprecierea pentru meșteșugul artizanilor implicați în realizarea motocicletelor personalizate.

Prin această inițiativă, Triumph Motorcycles Italia continuă să susțină proiecte caritabile și să promoveze colaborarea dintre design, artizanat și responsabilitate socială în industria moto.