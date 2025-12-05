Verge prezintă noua versiune TS Pro, echipată cu un motor Donut cu 50% mai ușor

Producătorul finlando-estonian Verge a prezentat la ediția din acest an a salonului EICMA o versiune actualizată a motocicletei electrice TS Pro, model care primește îmbunătățiri tehnice majore, începând cu evoluția unuia dintre elementele definitorii: motorul hubless Donut.

Lansată în 2022, prima motocicletă Verge cu roată spate fără butuc a introdus un nou concept vizual în industria moto. La aproape patru ani distanță, compania continuă dezvoltarea acestui model, anunțând o a doua generație a motorului Donut.

Noul propulsor păstrează cifrele anterioare – 137 CP și un cuplu de 1.000 Nm – însă cântărește cu 50% mai puțin. Scăderea semnificativă în greutate reduce masa totală a motocicletei la 230 kg, față de aproximativ 245 kg în versiunea precedentă. Potrivit Verge, aceste modificări ar trebui să ofere un control mai bun, o autonomie optimizată și o accelerație rapidă, cu un timp anunțat de 3,5 secunde pentru 0–100 km/h.

Modelul TS Pro utilizează acum o baterie de 20,2 kWh, care permite o autonomie declarată de până la 350 km. Sistemul de încărcare a fost de asemenea îmbunătățit: încărcarea ultra-rapidă adaugă aproximativ 96 km de autonomie în 15 minute, iar încărcarea completă durează sub 35 de minute. Motocicleta este compatibilă cu standardul CCS pentru Europa și NACS pentru SUA.

Noua versiune include un afișaj mai mare, capabil să ofere mai multe informații de bord, precum și o conectivitate Bluetooth optimizată prin sistemul Verge HMI. Platforma software Starmatter, introdusă în 2023, rămâne integrată pe modelul TS Pro și utilizează inteligență artificială, senzori și actualizări OTA pentru a ajusta experiența de pilotare și pentru a introduce noi funcții pe parcursul utilizării.

Suspensiile au primit setări revizuite, cu o cursă de 119,8 mm pe față și 106 mm pe spate, iar ergonomia a fost modificată prin adoptarea unui unghi de pilotare de 25 de grade. Echiparea continuă să includă componente din fibră de carbon, frâne Brembo, suspensii Öhlins sau Wilbers, setări ajustabile pentru poziția picioarelor, manșoane încălzite și cruise control.

TS Pro este disponibil în mai multe culori, iar comenzile sunt deja deschise. Prețul de bază în este de 32.000 de euro, testele publice urmând să înceapă la începutul anului 2026, în timp ce livrările sunt programate pentru primul trimestru al anului viitor.

Comparat cu modele precum Zero SR/S sau LiveWire One, TS Pro se remarcă prin cuplul semnificativ mai mare și prin autonomia declarată superioară. Disponibilitatea și prețul de aproape 32.000 de euro îl poziționează însă într-un segment mai puțin accesibil, orientat către utilizatori interesați de modele electrice premium.