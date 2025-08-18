VIDEO Can-Am lansează două noi ATV-uri electrice / Modelele Outlander Electric pot tracta mai mult decât orice model pe benzină

BRP, compania canadiană care deține brand-ul de ATV-uri Can-Am, a prezentat cea mai nouă adiție la gama lor de modele electrice. Conform publicației Electrek, performanțele noilor modele Can-Am Outlander Electric sunt mai bune decât ale rivalilor săi cu motoare cu ardere internă.

Can-Am, ofensivă majoră în direcția propulsiei electrice

Acesta nu este un proiect singular, ci face parte din gama de modele electrice tot mai răspândită a producătorului spre alternative electrice, ce include de la snowmobile la motociclete electrice. Noul Outlander Electric este construit folosind transmisia Rotax E-Power proprie BRP, pe o platformă modulară dezvoltată de la zero de către BRP. Puterea provine de la un motor electric cu o putere nominală de 47 CP și un cuplu de 72 NM, despre care BRP spune că este „reglat pentru utilitate și receptivitate”.

Cu modurile de rulare selectabile (Normal, Sport și Work), piloții pot adapta senzația pentru orice, de la plimbări recreative pe traseu la utilizarea serioasă la locul de muncă. Capacitatea de remorcare este de 830 kg, ceea ce îl plasează ferm în categoria de workhorse, și o depășește pe cea a celor mai bune ATV-uri pe benzină de la companii precum Polaris și Honda, precum și a celor mai performante ATV-uri pe benzină ale Can-Am.

Autonomia bateriei de 8,9 kWh este de 80 km, iar BRP spune că bateria se încarcă de la 20% la 80% în aproximativ 50 de minute, cu un încărcător de nivel 2.

Accent pus pe silențiozitate

Noul Outlander Electric este proiectat să fie cât mai silențios posibil, un lucru ideal pentru vânători sau paznici de parcuri. Anvelopele XPS Recon Force, un sistem de răcire cu lichid cu zgomot redus, dar și o suspensie optimizată contribuie la o rulare aproape silențioasă.

Directorul de marketign al Can-Am Off-Road, Julie Tourville, spune că noul model este conceput „pentru a permite piloților și lucrătorilor să se simtă mai conectați la mediul înconjurător. Este puternic, silențios și fidel cu ceea ce facem la BRP. Arată modul în care aducem la viață inovația cu scop”.

Prețul pentru noua serie de ATV-uri electrice este de aproximativ 1.300 de dolari.