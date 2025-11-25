VIDEO Cinci piloți din Red Bull Rookies Cup, provocați să concureze împotriva lui Pedro Acosta

Red Bull a organizat recent o serie de probe speciale în care cinci piloți ai ediției 2025 din Red Bull Rookies Cup au avut șansa rară de a concura pentru dreptul de a-l provoca pe Pedro Acosta într-o cursă demonstrativă. Printre participanți s-a aflat și campionul en-titre al competiției, Brian Uriarte.

Evenimentul a fost conceput sub forma unui sistem de eliminare, fiecare probă fiind menită să testeze abilități esențiale ale piloților tineri. Pedro Acosta, considerat unul dintre cei mai valoroși piloți ai MotoGP în prezent, a fost prezent pe tot parcursul evenimentului, anunțând probele și oferind evaluări după fiecare rundă.

Probe de îndemânare pe două roți

Prima provocare a constat într-un concurs de wheelie, în care piloții au fost evaluați după distanța parcursă pe roata din spate. Conform regulamentului, pilotul cu cea mai scurtă execuție a fost eliminat.

A doua probă a vizat frânarea de la 100 km/h, pilotul cu cea mai slabă performanță părăsind competiția. Ulterior, participanții au fost testați într-o probă de viteză pură, trecând printr-un speed trap, iar cel mai lent a fost eliminat.

Duel final pentru dreptul de a-l provoca pe Acosta

Ultima probă, decisivă, s-a desfășurat între ultimii doi concurenți rămași. Organizatorii au apelat la o cursă lentă — o competiție clasică de echilibru, de obicei întâlnită în evenimente demonstrative — însă de această dată desfășurată pe motociclete de competiție identice cu cele folosite în Red Bull Rookies Cup.

Câștigătorul acestei serii de probe a primit oportunitatea de a concura direct cu Pedro Acosta pe un set de motociclete identice, într-o sesiune specială pe circuit.

Evenimentul a oferit o perspectivă asupra nivelului de pregătire al tinerilor piloți care aspiră să ajungă în competițiile mondiale, dar și o ocazie rară de a interacționa direct cu unul dintre cei mai apreciați piloți ai momentului.