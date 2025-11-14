KTM anunță rechemarea în service a modelelor Duke 125, 250, 390 și 990 din 2024 pentru înlocuirea garniturii capacului rezervorului de combustibil

KTM a inițiat o procedură de rechemare în service pentru modelele 125, 250, 390 și 990 Duke, toate din anul de model 2024, măsură valabilă pe toate piețele în care motocicletele au fost comercializate. Constructorul a anunțat că toate motocicletele afectate trebuie aduse în atelierele dealerilor autorizați KTM pentru înlocuirea preventivă a garniturii capacului rezervorului de combustibil.

Decizia vine în urma unor teste de calitate în care s-a constatat că anumite garnituri ale capacului rezervorului ar putea să nu respecte pe deplin standardele impuse de producător. KTM a explicat că, din cauza unor devieri de material, garnitura ar putea dezvolta microfisuri, existând riscul ca acestea să ducă la o posibilă scurgere de combustibil în zona capacului rezervorului.

Pentru a menține nivelul de siguranță și calitate declarat de companie, toate garniturile de pe motocicletele vizate vor fi înlocuite cu unele conforme.

Informarea clienților și procedura de service

Clienții care au deja în posesie motociclete afectate sunt informați prin scrisoare, fiind rugați să contacteze cât mai curând un dealer autorizat KTM pentru programarea intervenției.

Producătorul pune la dispoziția utilizatorilor și o verificare online: pe site-ul oficial KTM, în secțiunea „Service”, proprietarii pot introduce datele motocicletei pentru a vedea dacă aceasta se află pe lista modelelor rechemate.

Procedura de înlocuire va fi efectuată gratuit și exclusiv în rețeaua de dealeri autorizați, pentru a garanta că intervenția este realizată corespunzător și că motocicleta funcționează în siguranță.

Prioritatea KTM: siguranța utilizatorilor

În comunicatul oficial, compania subliniază că această rechemare reflectă angajamentul său față de siguranța clienților și menținerea încrederii acordate mărcii. Prin această măsură preventivă, KTM urmărește să elimine orice potențial risc și să se asigure că modelele Duke continuă să ofere fiabilitatea promisă.