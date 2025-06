Brad Pitt și Channing Tatum duc Isle of Man TT la Hollywood: Amazon MGM Studios preia producția filmului și a docuseriei

Isle of Man TT, considerată cea mai spectaculoasă și periculoasă cursă de motociclism rutier din lume, intră în lumina reflectoarelor globale odată cu preluarea drepturilor de producție a unui film artistic și a unei docuserii de către Amazon MGM Studios. În spatele proiectului se află nume grele de la Hollywood: Brad Pitt și Channing Tatum.

Amazon MGM Studios a confirmat oficial achiziționarea unui pachet dublu de producții dedicate legendarei curse Isle of Man TT, format dintr-un film de lungmetraj și o docuserie. Proiectul este rezultatul unei colaborări de anvergură între unele dintre cele mai puternice entități creative din industria cinematografică mondială.

Un film cu motorul turat la maximum

Filmul artistic, aflat în pregătire, va fi regizat de Reid Carolin, cunoscut pentru comedia „Dog”, și va avea la bază un scenariu semnat de acesta împreună cu Jason Keller („Ford v Ferrari”) și Bryan Johnson. În rolul principal va juca chiar Channing Tatum, care este și producător, alături de Brad Pitt, prin casa sa de producție Plan B. Producția mai este susținută de Free Association (compania lui Tatum și Reid Carolin) și Entertainment 360, prin Guymon Casady și Jason Keller.

Deși detaliile despre povestea filmului sunt încă ținute sub cheie, echipa promite o abordare autentică și tensionată a uneia dintre cele mai legendare competiții din motorsportul mondial.

Docuserie în patru episoade, produsă de specialiștii „Drive to Survive”

Alături de film, Amazon MGM va lansa și o docuserie de patru episoade a câte 45 de minute, care a fost deja filmată în timpul ediției 2024 a Isle of Man TT. Documentarul este realizat de aceeași echipă de producție ca filmul artistic, în parteneriat cu Box to Box Films – compania din spatele succeselor „Formula 1: Drive to Survive”, „Full Swing” și „Tour de France: Unchained”. De asemenea, proiectul beneficiază de contribuția casei de producție europene Mediawan și a Entourage Ventures.

Serialul promite o incursiune cinematografică, intimă și intensă în universul TT. Accesul exclusiv la piloți, echipe și întreaga logistică a evenimentului oferă o perspectivă nemaiîntâlnită asupra acestui sport extrem.

„Este mai mult decât un documentar sportiv. Este o analiză a motivației, a riscului și a pasiunii nemărginite care îi determină pe acești oameni să se supună unui pericol real pentru a concura. Seria explorează greutatea emoțională resimțită nu doar de rideri, ci și de familiile și echipele lor,” au declarat producătorii.

TT – o legendă a vitezei pe drumuri publice

Înființată în 1907, Isle of Man TT este cea mai veche competiție de motorsport desfășurată în mod continuu. Aici, motocicliștii ating viteze de aproape 320 km/h pe drumuri publice închise, într-un test brutal de viteză, precizie și curaj pur.

Istoric, cursa a fost vizibilă doar pentru cei prezenți pe insulă sau ascultată la radio. Odată cu lansarea platformei de streaming TT+ în 2022, fiecare sesiune și fiecare cursă pot fi urmărite live, atrăgând un public nou și conectând generații întregi de fani ai motorsportului. Interesul global pentru TT a explodat – căutările online s-au dublat în doar doi ani.

Paul Phillips: „Este un moment istoric pentru TT”

Paul Phillips, directorul departamentului de motorsport al Guvernului Insulei Man, a subliniat importanța acestei colaborări fără precedent:

„Impactul pe care această producție îl va avea asupra TT nu poate fi supraestimat. Punem evenimentul pe o scenă cu adevărat globală și intrăm într-o nouă fază a strategiei noastre digitale. Este o dovadă a valorii acestui sport și a caracterului unic al TT că lucrăm alături de parteneri de talie mondială.”

Când apare și ce urmează?

Atât filmul, cât și docuseria sunt în faze avansate de dezvoltare, iar lansările sunt așteptate începând cu 2026, odată cu creșterea interesului pentru motorsport în rândul publicului general. Cu sprijinul unor nume ca Pitt, Tatum și Keller, Isle of Man TT este gata să devină o poveste universală despre adrenalină, destin și sacrificiu, dusă direct pe ecranele telespectatorilor din întreaga lume.

Odată cu acest proiect, Isle of Man TT nu mai este doar o cursă – devine un fenomen cultural global.