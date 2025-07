MotoGP participă la un forum internațional dedicat combustibililor sustenabili în motorsport

În luna iunie, MotoGP, considerat vârful sporturilor pe două roți, a fost reprezentat în cadrul forumului internațional „Voice of Innovation 1: Sustainable Fuel in Motorsports”, un eveniment dedicat rolului pe care motorsportul îl are în tranziția către combustibili sustenabili.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La eveniment au participat Ferran Juncar, Director Global de Sponsorizări MotoGP, și Daniel Carrera, Director ESG în cadrul Dorna Group, deținătorul drepturilor comerciale MotoGP. Cei doi au subliniat importanța contribuției motorsportului la progresul în mobilitatea sustenabilă, fără a face compromisuri în ceea ce privește performanța – un aspect esențial atunci când aceste inovații sunt aplicate în lumea reală.

„Motorsportul are puterea de a genera schimbări semnificative și rapide, iar colaborarea este esențială pentru a atinge obiectivele de sustenabilitate”, a declarat Daniel Carrera în timpul discuției.

În cadrul panelului, a fost evidențiat faptul că MotoGP se află deja într-un proces avansat de tranziție către utilizarea combustibililor nefosili. Începând cu sezonul actual, toate clasele din MotoGP – inclusiv Moto2 și Moto3 – utilizează combustibili care conțin cel puțin 40% componente de origine non-fosilă. În clasele Moto2 și Moto3, furnizorul oficial exclusiv este compania Petronas.

Planurile MotoGP vizează un obiectiv clar: ca până în 2027, toate clasele să folosească combustibili 100% de origine non-fosilă. Această tranziție este însoțită de un angajament ferm față de performanță, aspect care rămâne neschimbat și esențial în dezvoltarea tehnologiilor care vor ajunge ulterior la utilizatorii de zi cu zi.

„Inovațiile dezvoltate în MotoGP ajung, în cele din urmă, pe stradă, la clienții din întreaga lume”, a afirmat Ferran Juncar în cadrul intervenției sale, subliniind astfel legătura directă dintre progresul tehnologic din motorsport și impactul asupra mobilității urbane.

Prezența MotoGP la acest forum reafirmă angajamentul competiției față de sustenabilitate, prin accelerarea cercetării și implementării soluțiilor alternative la combustibilii tradiționali, cu aplicabilitate atât în sport, cât și în viața de zi cu zi.