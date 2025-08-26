VIDEO INTERVIU Ciprian Popescu, Dual Motors, dealer Yamaha și CF Moto: Introducerea permisului B125 a dus la creșterea vânzărilor de scutere cu 20-30% / Suspendarea programului Rabla, impact negativ puternic

Introducerea permisului B125 a stimulat vânzările de scutere în România, iar suspendarea programului Rabla a avut un efect negativ puternic asupra pieței moto, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, Ciprian Popescu, General Manager la Dual Motors, dealer autorizat Yamaha și CF Moto. Am discutat, de asemenea, despre schimbarea profilului clientului român de vehicule pe două roți, cele mai populare vehicule ale momentului, provocările cu care se confruntă jucătorii din piață și bune practici pentru a ține un scuter sau o motocicletă în stare bună de funcționare.

Redăm principalele informații din interviu:

Introducerea permisului B125 a avut un efect considerabil asupra pieței locale de scutere, ducând la o creștere a vânzărilor, la Dual Motors, cu 20-30% față de anul precedent. Această măsură a stimulat mobilitatea urbană, în special în orașele mari, prin atragerea șoferilor de mașini care doresc să economisească timp în trafic.

O viitoare lege aflată în lucru ar putea sprijini și mai mult piața moto prin legalizarea „filtering-ului” în trafic, marcarea unor zone speciale pentru vehicule pe două roți la semafoare și permiterea parcării pe trotuar cu condiția de a lăsa 1 metru liber. Aceste măsuri, similare cu cele din alte țări europene, ar contribui la fluidizarea traficului.

Suspendarea programului Rabla a avut un impact negativ puternic, ducând la o scădere de 40% a vânzărilor de motociclete și scutere în luna iunie 2024, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Majoritatea clienților care se bazau pe acest program au renunțat la avansurile plătite. Relansarea programului cu un buget mult mai mic nu oferă mari speranțe.

CF Moto a înregistrat o creștere semnificativă datorită evoluției rapide a mărcii, designului modern, numeroaselor gadgeturi incluse și flexibilității de a se adapta la cerințele pieței, în contrast cu brandurile mai conservatoare.

Dacă acum 10-15 ani clienții erau pasionați „hardcore” de motociclism, astăzi majoritatea clienților caută mobilitate urbană. Aceștia sunt mai puțin familiarizați cu detaliile tehnice, punând accentul pe economii de timp și bani.

Segmentele cu cea mai mare creștere sunt scuterele de 125 cc (datorită ușurinței de a le conduce cu permisul B) și motocicletele din clasa „adventure” și „touring” (care sunt adaptate pentru drumuri lungi și călătorii). Motocicletele „naked” sunt, de asemenea, populare datorită versatilității lor.

Nu există o cerere reală pentru vehicule electrice pe două roți, în principal din cauza autonomiei reduse. Producătorii japonezi par să se orienteze mai degrabă către tehnologii hibride sau pe bază de hidrogen.

Cele mai mari provocări pentru dealeri sunt lipsa forței de muncă calificate și un profil al clientului din ce în ce mai dificil. Mulți clienți tratează achiziția de motociclete și echipamente ca pe o cumpărătură de haine, așteptând să le poată returna ușor, ceea ce poate duce la conflicte.

Pentru o durată de viață cât mai lungă a vehiculelor, este esențială respectarea programului de revizii. Revizia la 3.000 km este crucială pentru scuterele folosite în orașe poluate. De asemenea, întreținerea lanțului (curățare și ungere la câteva săptămâni), protejarea vehiculului cu o husă pe timp de vară și depozitarea corectă pe timpul iernii sunt acțiuni importante de mentenanță.

Redăm mai jos interviul video integral cu Ciprian Popescu, General Manager al Dual Motors: