VIDEO REVIEW Honda Forza 125 (2025), singurul maxi-scuter din clasă / Face tot ce vrei și puțin mai mult

Pe modelul „your wish is my command” și cu bunătatea celor de la Honda Moto by Asko Group, subsemnatul a avut la test, pentru două zile, încă un model ce se pretează a fi condus cu B125 – lucru pe care îl vei putea face și tu în cadrul evenimentului ce va avea loc weekendul viitor, mai exact pe 30 august 2025, în cadrul ASKO RIDE FEST – CITY EDITION – un eveniment dedicat gamei de scutere de 125.

articolul continuă mai jos

Acum chinul meu este că nu știu unde să îl încadrez, deoarece este mai mare decât un scuter clasic ca dimensiuni, știe să facă și naveta extraurbană, dar are o cilindree de doar 125 cc. Cred că mă voi risca și voi spune că fratele PCX-ului de 125 este singurul maxi-scuter din această clasă și, fără să o mai lungesc prea mult, dacă nu ați ghicit până acum, este vorba de mult apreciatul Forza 125, model 2025.

După cum am menționat, am avut acest model la dispoziție timp de două zile pentru test ride și l-am încercat în toate situațiile posibile: l-am plimbat prin oraș la ore de trafic, l-am scos pe DN1, l-am dus în weekend la cafea și într-o tură scurtă până la barul lui Bobiță din Las Fierbinți și, nu în ultimul rând, i-am testat practicabilitatea – inclusiv celebrul „test al grătarului” (despre care veți citi mai departe în articol).

Dacă nu aveți răbdare să citiți întreg review-ul și vreți să știți cum se compară cu cel mai vândut scuter din România în anul 2024 (Honda PCX 125), ei bine, Forza 125 știe să facă tot ce știe și PCX-ul în oraș, dar vine cu un plus de practicabilitate și confort.

Ba mai mult, face față foarte bine acolo unde PCX-ul s-a chinuit, mai exact la naveta extraurbană. Întrebarea rămâne însă: merită diferența de preț de aproximativ 2500 de euro dintre cele două? (La această întrebare veți putea răspunde singuri la final, după ce citiți review-ul).

Înainte de toate, vreau să fac două mențiuni: în primul rând, acest articol NU a fost sponsorizat de Honda Moto by Asko Group, iar în al doilea rând eu nu sunt rider profesionist. Asta înseamnă că review-ul vine din perspectiva unui utilizator obișnuit de motociclete – your average Joe.

Acum că am lămurit și aceste aspecte, să-i dăm drumul la review.

Ce este nou

Honda a prezentat pentru prima dată scuterul de 125cc din gama Forza în anul 2015, stabilind încă de atunci un punct de referință în segmentul scuterelor GT (Grand Touring) de cilindree mică. De la lansare și până în prezent, Forza 125 a fost apreciat pentru combinația reușită dintre stil, confort, tehnologie și performanță, devenind un lider de piață în Europa.

Pentru anul 2025, Honda Forza 125 nu aduce modificări radicale față de predecesorul său, modelul 2024, ci continuă să se bazeze pe o platformă deja solidă și foarte apreciată. Diferențele notabile pentru versiunea 2025 se concentrează pe alinierea la noile standarde și pe rafinarea experienței de utilizare:

Conformitate EURO5+: Principala actualizare tehnică este adaptarea motorului la noile norme de poluare EURO5+, ceea ce asigură emisii reduse și o funcționare mai eficientă.

Principala actualizare tehnică este adaptarea motorului la noile norme de poluare EURO5+, ceea ce asigură emisii reduse și o funcționare mai eficientă. Ecran TFT de 5 inch: O noutate importantă este introducerea unui nou ecran de bord TFT color de 5 inch, care oferă o vizibilitate excelentă și o interfață modernă, cu compatibilitate Honda RoadSync (voi detalia mai târziu acest aspect).

O noutate importantă este introducerea unui nou ecran de bord TFT color de 5 inch, care oferă o vizibilitate excelentă și o interfață modernă, cu compatibilitate Honda RoadSync (voi detalia mai târziu acest aspect). Noi scheme de culori: Ca la fiecare actualizare anuală, Honda introduce opțiuni noi de culoare, menite să reîmprospăteze aspectul scuterului.

În esență, modelul 2025 păstrează toate calitățile care au consacrat generația anterioară, adăugând un plus de modernitate și conformitate cu cele mai recente reglementări.

Modelul Honda Forza 125 2025 se remarcă printr-o listă bogată de dotări și specificații tehnice de top pentru clasa sa.

Caracteristici tehnice

Motor

Tip: Monocilindru, 4 timpi, 4 supape, SOHC, răcit cu lichid, eSP+

Capacitate cilindrică: 125cc

Putere maximă: 10.7 kW (14.5 CP) la 8,750 rpm

Cuplu maxim: 12.3 Nm la 6,500 rpm

Alimentare: Injecție electronică de combustibil PGM-FI

Normă de poluare: EURO5+

Transmisie

Tip: Automată, V-Matic

Ambreiaj: Centrifugal, automat

Șasiu și suspensii

Cadru: Tip „underbone” din oțel

Suspensie față: Furcă telescopică de 33 mm

Suspensie spate: Basculă cu două amortizoare reglabile pe preîncărcare, în 7 trepte

Sistem de frânare

Față: Disc de 256 mm, etrier cu 2 pistoane, ABS

Spate: Disc de 240 mm, etrier cu 1 piston, ABS

Dimensiuni și greutate

Lungime x Lățime x Înălțime: 2,140 mm x 755 mm x 1,500 mm

Înălțime șa: 780 mm

Gardă la sol: 135 mm

Greutate la plin: 161 kg

Capacitate rezervor: 11.7 litri

Roți și anvelope

Roată față: 15 inch

Roată spate: 14 inch

Anvelopă față: 120/70-15

Anvelopă spate: 140/70-14

Caracteristici cheie ale modelului 2025

Honda Selectable Torque Control (HSTC): Sistem de control al tracțiunii (poate fi dezactivat), previne derapajul roții spate pe suprafețe cu aderență scăzută.

Sistem de control al tracțiunii (poate fi dezactivat), previne derapajul roții spate pe suprafețe cu aderență scăzută. Parbriz reglabil electric: Oferă o protecție excelentă la vânt, ajustabil pe o cursă de 180 mm, adaptabil preferințelor riderului și condițiilor de drum.

Oferă o protecție excelentă la vânt, ajustabil pe o cursă de 180 mm, adaptabil preferințelor riderului și condițiilor de drum. Sistem Smart Key: Permite pornirea motorului, deschiderea șeii și a capacului de rezervor fără a scoate cheia din buzunar.

Permite pornirea motorului, deschiderea șeii și a capacului de rezervor fără a scoate cheia din buzunar. Iluminare Full LED: Faruri, stopuri și semnalizatoare pe LED, pentru vizibilitate sporită și un aspect modern.

Faruri, stopuri și semnalizatoare pe LED, pentru vizibilitate sporită și un aspect modern. Spațiu de depozitare generos: Sub șa încap două căști integrale – detalii urmează la testul grătarului.

Sub șa încap două căști integrale – detalii urmează la testul grătarului. Priză USB tip-C: În torpedo, pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

În torpedo, pentru încărcarea dispozitivelor mobile. Ecran de bord TFT de 5 inch: Noul display color, cu conectivitate la Honda RoadSync.

Așadar, pe hârtie, Forza 125 2025 arată foarte bine. Totuși, adevărata întrebare este: cum se traduc toate aceste specificații în viața reală? Pentru că, așa cum am mai spus, o motocicletă sau un scuter nu se judecă după fișa tehnică, ci după experiența din mers.

Mediul urban

Din prima secundă când îl vezi, îți dai seama că ocupă mult mai mult spațiu din câmpul tău vizual decât PCX125. Este un scuter voluminos, carenele sunt mult mai bombate, oglinzile mult mai mari, dar care prezintă o funcționalitate foarte utilă în trafic: mai exact, se pot rabata. El, ca întreg, este mai lat, ceea ce înseamnă că, prin comparație 1 la 1 cu PCX, vei avea acces în spații mai înguste decât cu Forza 125. Dar asta nu înseamnă că nu poți face filtering de cea mai înaltă calitate, numai că va trebui să te obișnuiești puțin cu dimensiunile sale.

Din momentul în care te urci pe el, îți dai seama că are o ciclistică excelentă, fiind foarte ușor de manevrat la viteze mici. Și cu toate că este mai greu, cântărind 160 kg, centrul de greutate fiind foarte jos, nu simți diferența de greutate dintre cele două, de aproape 30 kg. Dar aceste kilograme în plus sunt binevenite când scoatem scuterul în afara orașului (vedeți capitolul următor).

Unghiul de bracaj este excelent, mai că ți se înnoadă mâinile. Este atât de mare încât, dacă ești mai înalt, să zicem 180 cm+, din păcate nu te vei bucura de acest unghi de bracaj foarte mare, deoarece îți vei lovi picioarele cu ghidonul. În schimb, îți va fi de folos atunci când îl manevrezi în spații înguste, nefiind călare pe el. În cazul meu, la 173 cm înălțime, nu am întâlnit această problemă.

Problema pe care am avut-o eu a fost faptul că, deși înălțimea șeii este de doar 780 mm, șaua fiind foarte lată (dar foarte confortabilă), îmi limitează posibilitatea de a atinge cu picioarele jos, fiind nevoit să îmi ajustez poziția pe șa atunci când sunt la semafor pentru a atinge cu talpa jos sau să mă mulțumesc să ating doar cu vârfurile. Iar dacă tot suntem la capitolul șa, să știți că și pasagerul este tratat la fel de bine, Forza 125cc având o șa mai mult decât generoasă pentru două persoane. Și, spre deosebire de PCX125, modelul acesta se pretează mai mult la a merge cu pasager, deoarece masa maximă admisă a Forza 125 este de 363 kg, spre deosebire de cea a PCX-ului de 293 kg.

Din punct de vedere al capacității motorului, în oraș nu simți nevoia de mai mult. Cei 2 „ponei” în plus fac să se simtă accelerările până la viteza legală mai vioaie și te trezești stând, poate prea repede și prea ușor pentru binele carnetului tău, la viteze de 70–80 km/h. În schimb, indiferent de viteză, te poți baza pe frânele acestui scuter, dotat cu discuri față-spate și cu ABS pe ambele roți. Am avut câteva situații mai solicitante din punct de vedere al forței de frânare și pot să zic că nu am avut nicio secundă emoții că nu mă voi opri la timp, ABS-ul nefiind foarte intruziv. Cred că l-am simțit de două ori (o dată pentru că am testat să văd când intervine) și pot să afirm că îți lasă loc de joacă. O dată l-am simțit că a intervenit când am frânat mai tare pe o porțiune cu nisip/pietriș fin.

Presupun că nu o să surprindă pe nimeni atunci când vă zic că acest maxi-scuter vine cu lumini LED all around. Și aici am o mențiune de făcut cu privire la faptul că semnalizările sunt integrate în oglinzi și nu pot să nu mă gândesc că acest lucru poate atrage un cost suplimentar de reparații atunci când facem „buba” sau, din greșeală, atingem cu oglinda noastră un obiect tare când suntem în mers sau când îl manevrăm și poate îl scăpăm.

Un lucru pe care vreau să îl menționez la această secțiune este integrarea Honda RoadSync, care se face foarte ușor. Nu mi-a luat mai mult de 5 minute din momentul în care am descărcat aplicația până în momentul în care m-am conectat și am început foarte ușor să gestionez apelurile sau mesajele primite, ori să îmi schimb foarte ușor playlistul. Dar, cum nimic nu poate să fie perfect și cum eu sunt avocatul diavolului, nu se putea să nu găsesc și la acest sistem câteva lucruri (mai mult cârcoteli) pe care să nu le scot în evidență.

De la început vreau să menționez că aplicația este extrem de customizabilă: te lasă să ordonezi meniurile, să îți setezi rute predefinite preferate pentru funcția de navigație turn by turn, inclusiv să îți setezi contactele preferate.

Recomandarea mea este să faci toate aceste setări de predefinire a preferințelor deoarece, din păcate, Honda RoadSync nu înțelege limba română și solicitarea unui apel sau a unei destinații folosind comanda vocală va fi mai mult un motiv de frustrare decât de eliberare, aducându-te în situația în care va trebui să oprești pentru a opera manual telefonul.

Al doilea lucru pe care l-am găsit deranjant este că îmi strică mie OCD-ul: mai exact, display-ul nu este dinamic să mute unele informații mai sus sau mai jos în funcție de ce afișează. Așa că, atunci când ai aplicația conectată și folosești atât navigația, cât și muzica sau orice altă funcționalitate (lucru pe care l-am apreciat foarte tare), în partea de jos a display-ului va apărea o burtieră cu indicațiile de navigație care va tăia din informațiile inițiale prezente pe display – în cazul meu, autonomia rămasă.

După cum am precizat, aceste două inconveniente, să zicem așa, sunt mai mult niște țapi ispășitori decât niște dealbreaker-e. Aplicația fiind foarte intuitivă și ușor de folosit, nu cred că îți ia mai mult de 10 minute să îți dai seama cum să folosești joystick-ul de pe ghidon pentru a naviga prin ea și cum să accesezi fiecare funcționalitate. Plus că aplicația are și un ghid audio care îți va da indicații de utilizare de fiecare dată când accesezi un meniu sau submeniu. Ghid pe care îți recomand să îl închizi după ce te înveți cu ea, deoarece uneori poate deveni deranjant.

Nu putem să închidem această secțiune fără să discutăm despre practicabilitatea acestui maxi-scuter, care este net superioară PCX-ului atunci când ne referim la spații de depozitare. Sub șaua lui Forza 125 ai loc să bagi două căști full-face mărimea M sau, mai bine, ai loc să bagi tot ce ai nevoie pentru un grătar de 3 persoane, inclusiv cărbunii. Ba chiar să o ducem un pas mai departe: sub șaua lui Forza 125 ai loc să bagi cam tot ce ai nevoie pentru o sesiune de pescuit în afara aglomerației urbane și departe de zgomotul orașului (unii mai cârcotași ar spune al soției sau copiilor), atâta timp cât sculele tale sunt telescopice. Și toate astea în timp ce îți poți ține telefonul la încărcat în torpedou, deoarece acesta este dotat cu o priză USB Type-C.

Mediul extra-urban

Acum că tot am menționat evadarea în afara orașului, după cum am spus și la început, nu doar că am făcut cu Forza 125 naveta extraurbană, ci l-am scos și la o tură scurtă de weekend și, din momentul în care ieși cu el din oraș, realizezi de ce acest scuter este de fapt un maxi-scuter, pentru că naveta este ceva ce i se potrivește. Motorul este destul de vioi încât să te ajute atunci când vrei să faci depășiri peste viteze de 80 km/h, iar acestea au loc cu un minim de efort, spre deosebire de PCX, la care trebuia să le pregătești din timp. Poți merge susținut, fără emoții, la viteze de 90 – 105 km/h.

Personal, viteza maximă pe care am atins-o cu Forza 125 a fost 115 km/h și ce m-a impresionat foarte tare nu a fost această „iuteală maximă”, ci protecția la vânt pe care o ai atunci când ridici parbrizul în poziția cea mai înaltă (lucru pe care îl faci cu ajutorul unui buton). Se creează o bulă în jurul tău în care ești ferit de orice turbulențe și nu este doar o impresie, deoarece am testat mergând constant: vântul și zgomotul pe care le resimți atunci când parbrizul este în poziția cea mai joasă versus în poziția cea mai ridicată au diferențe cel puțin sesizabile.

Un alt plus pe care l-am resimțit la drum deschis este greutatea crescută. Cele aproape 30 de kg în plus, pe care nu le simți în oraș ca un inconvenient, le simți aici ca un aliat: scuterul este mult mai lipit de șosea, nu te mai lupți atât de mult cu vântul lateral, naveta fiind mai plăcută și mai puțin obositoare. Ba mai mult, ciclistica foarte bună din oraș se transpune și la drum lung. După cum am menționat, l-am scos și la o tură de aproximativ 40 km până la barul lui Bobiță din serialul Las Fierbinți și, pe toată această distanță, m-am putut bucura de muzică în liniște. Am putut să merg doar cu o mână pe ghidon, ba chiar uneori fără ambele mâini, dacă simțeam nevoia să bat la tobe sau să mă întind, Forza 125 păstrându-și foarte bine traiectoria și echilibrul, chiar dacă nu era cea mai bună vreme sau cel mai lin asfalt.

Atât în linie dreaptă, cât și pe viraje, Forza 125 se simte foarte confortabil, chiar potent pentru clasa de cilindree și pentru tipul de motocicletă pe care îl reprezintă. (Să nu aveți așteptarea să puneți genunchii pe jos, să depășiți recorduri de viteză sau unghiuri de înclinare. Să nu uităm că vorbim, totuși, de un maxi-scuter de 125 cc.)

Dacă tot suntem la capitolul escapade cu mai multe sau mai puține bagaje ori cu un pasager, trebuie să amintesc faptul că Forza 125 are suspensia spate ajustabilă pentru preîncărcare – lucru ce vine la îndemână atunci când avem cu noi o greutate suplimentară, deoarece ne permite să menținem ciclistica neafectată. Iar dacă este să ne referim strict la cum sunt setate suspensiile acestui model, ei bine, și în cazul lui balanța înclină mai mult spre partea sportivă decât spre confort. Și cred că deja știți părerea mea când vine vorba de acest aspect: dacă tot mă alinți cu protecție suplimentară la vânt, cu o șa confortabilă, de ce nu m-ai alinta și cu niște suspensii mai comode? Dar asta sunt eu… sunt sigur că inginerii Honda au știut foarte bine de ce au ales această setare.

Ca și concluzie a acestui capitol, răspunsul este: da, Forza 125 este capabil să facă atât naveta extraurbană, cât și ture scurte de 50 – 80 km (care să nu includă autostrăzi). Poți să îl iei, să îl încarci și să te duci cu el la pescuit sau poți să mergi la niște prieteni în apropierea Bucureștiului la un grătar – și îi poți ajuta cu lucrurile pe care au uitat ei să le cumpere. Ai destul de mult loc sub șa cât să nu ajungi cu mâna goală la ei și, nu în ultimul rând, da: Honda Forza 125 nu este un scuter, ci este singurul maxi-scuter din gama de 125 cc.

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a prea plăcut

Cu toții ne-am dori să fie totul numai lapte și miere, dar știm că așa ceva nu se poate. Așa cum nu există motocicletă perfectă, clar nu poate exista nici scuterul sau maxi-scuterul perfect. Mai jos, o scurtă mențiune la lucrurile care mi-au plăcut și la cele care nu prea mi-au plăcut atunci când vorbim de Forza 125. În spiritul meu clasic, pentru a încheia într-o notă pozitivă, începem cu partea negativă.

Ce nu mi-a plăcut la Forza 125:

Honda RoadSync – Pe cât este de ușor de folosit, cred că mai trebuie șlefuită pe ici, pe colo. Poate vor adăuga și limba română; altfel, comenzile vocale le găsesc inutilizabile la noi în țară. Suspensia – Dacă atunci când sunt pe o motocicletă prefer o suspensie mai sport și fac rabat la confort în detrimentul unei traiectorii precise, atunci când mă urc pe scuter vreau să simt că stau pe un nor și prefer suspensiile cu o setare spre confort. Semnalizările în oglinzi – Arată fain, sunt șic, dar cred că pot atrage după sine o durere de cap în plus când vine vorba de costuri în cazul unui eveniment nefericit sau nedorit. Elefantul din cameră – Mai exact, prețul. La sfârșitul zilei nu trebuie să uităm că acesta este un aspect foarte important pentru noi toți (cred). Forza 125 nu este ieftină; prețul de achiziție fiind de 6050 de euro, ne aflăm deja în teritoriul unor motociclete de A1 și chiar A2 de alți producători.

Ce mi-a plăcut în mod special la Forza 125:

Protecția la vânt – Așa cum am menționat și mai sus, bula de liniște pe care o creează este o surpriză plăcută atunci când mergi cu acest maxi-scuter la drum deschis; îți dă posibilitatea să te bucuri de muzică în liniște. Vântul lateral – Mai exact, rezistența la vânt lateral datorită greutății crescute. Forza 125 face față cu brio la vântul lateral, menținându-și traiectoria cu un minim de efort. Naveta – Spre deosebire de PCX 125, cu care simți că ai făcut un compromis atunci când vine vorba de naveta extraurbană, Forza 125 se simte în mediul ei fără să îți dea impresia că se chinuie. Practicabilitatea – Fie că vrei să îți lași cască sau să cumperi tot ce ai nevoie pentru un grătar sau o sesiune de pescuit, acest maxi-scuter are destul loc să le acomodeze pe toate; are destul loc sub șa cât să mai și rămână în multe situații. Manevrabilitate – Fie că ești în oraș, fie că ești pe un drum mai virajat, Forza 125 este foarte ușor de manevrat; unghiul mare de bracaj și ciclistica fac din acest maxi-scuter o unealtă pe care o poți folosi cu un minim de efort, fără să te simți obosit după ce mergi cu el, fie că ai fost pe DN1, fie că ai filtrat tot Bucureștiul. Șaua – Cu toate că este lată și îmi ia din confortul psihologic când vorbim de atinsul solului cu picioarele, nu pot să nu remarc cât este de spațioasă și de confortabilă; în cazul meu, chiar este un plus, mai ales când suspensiile, din punctul meu de vedere, nu au cea mai fericită setare pentru mine.

Înainte să închei acest capitol și să trecem la concluziile finale, mi-ar plăcea să adaug niște „nice to have”, dacă tot am menționat costul acestui maxi-scuter – lucruri care, dacă ar exista, poate ar face mai ușor digerabil costul de achiziție.

În primul rând, mi-ar fi plăcut să am mânșoane încălzite. Nu este o opțiune pe care Honda să nu o aibă la motocicletele sale și cred că ar fi o adiție binevenită, mai ales că vorbim de un maxi-scuter și nu vreau acum să sar calul să zic că încălzitele s-ar încadra perfect la acest preț.

Un al doilea lucru pe care l-aș fi apreciat, având în vedere că din nou vorbim de un maxi-scuter, ar fi fost prezența unui cruise control, dar aici înțeleg de ce este mai greu de implementat, având în vedere că Forza 125 nu folosește un sistem ride-by-wire, ci are o accelerație clasică pe cablu. Dar hei, cine știe, poate la viitorul update.

Pe cât de convenabil este un parbriz reglat electric, aș fi preferat unul ajustabil manual cu o singură mână și, în locul lui, să primesc una dintre funcționalitățile de mai sus. Plus că orice este electric și se strică, este mai scump la reparat – ceva ce trebuie să avem mereu în vedere.

Concluzii

În încheiere revin cu întrebarea: se merită diferența de preț dintre PCX 125 și Forza 125? Este o alegere bună să plătești 6050 de euro pentru un maxi-scuter de 125 cc? Ei bine, răspunsul meu s-ar putea să vă dezamăgească, pentru că, oricât mi-aș dori să vă spun simplu DA sau NU – din păcate nu pot face asta (chiar dacă și eu am aceleași așteptări când urmăresc sau citesc un review).

Chiar dacă toți trăim acum în 2025, trebuie să fim conștienți că ne aflăm în perioade diferite ale vieții noastre, fie că ne referim la situația financiară, dorințe, aspirații sau preferințe.

În schimb, pot să vă dau câteva situații în care s-ar preta să plătiți acest preț și situații în care nu se cade să plătiți banii ăștia, plecând din ambele cazuri de la premisa că situația financiară permite. Altfel, situațiile nu s-ar putea compara din motive ușor de înțeles.

Dacă ești posesor doar de B125 (și pun foarte mare accent pe acest aspect) și nu ai dorința să obții categoria A sau o subcategorie în viitorul apropiat, dar vrei un all-rounder, un fel de „Swiss knife”, o unealtă cu care poți face naveta în oraș și în afara lui, sau cel puțin ai dorința de a face deplasări pe distanțe medii, atunci Forza 125 se pretează să plătești acest preț. Mai ales dacă ești fan al brand-ului și îți dorești fiabilitatea Honda-i Honda, plus că este singurul maxi-scuter pe care îl poți conduce cu B125.

Dacă ești posesor doar de B125 (și din nou, accent pe acest aspect), dar vrei fiabilitatea Honda-i Honda și stai doar în oraș, cea mai bună alegere ar fi PCX 125 (mai ales dacă este „blind buy”). Totuși, chiar și în acest caz, concurența este acerba și e posibil să găsești variante mai accesibile la alți producători (Yamaha, Kymco, Suzuki), însă aici intră în discuție și apartenența la brand.

Dacă ești posesor de mașină și ai categoria A sau o subcategorie a acesteia, poate ai sau nu ai motocicletă, dar vrei mai multă mobilitate doar în oraș (iar pentru ieșiri mergi cu motorul sau nu), nu cred că se pretează să cumperi Forza 125. În scenariul acesta, strict pentru naveta urbană, există alternative mai bune, atât de la Honda, cât și de la alți producători. În plus, pentru 6050 de euro poți să îți cumperi deja motociclete din clasa A2 sau, dacă vrei neapărat un scuter, poți să alegi Forza 350 sau X-Adv 350. Acestea două din urmă oferă mult mai multe pentru diferența mică de preț comparativ cu Forza 125.

Sper că aceste scenarii v-au ajutat să înțelegeți pentru cine se pretează acest model. Eu, personal, am fost foarte încântat de Forza 125 și experiența cu el a fost una foarte bună. Nu este perfect, dar tinde spre acel ideal. Poate de asta, dorința de a oferi foarte multe într-o clasă foarte mică funcționează puțin împotriva lui când vine vorba de preț. Altceva, în schimb, nu mă reține: îl recomand fără nicio remușcare.

Partea bună este că puteți merge la teste și să vă convingeți singuri, deoarece o astfel de alegere trebuie trecută prin filtrul propriu. Așa cum am precizat la început, Honda Moto by Asko Group organizează ASKO RIDE FEST – CITY EDITION, un eveniment dedicat clasei de scutere de 125 cc, iar în cadrul evenimentului puteți testa back-to-back mai multe modele pentru a avea o comparație imediată și pentru a vă face alegerea mai ușoară.