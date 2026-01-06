Yamaha finalizează dezvoltarea unui nou Ténéré 900 cu motor CP3

Yamaha se pregătește să extindă gama Ténéré cu un nou model de capacitate mare, echipat cu motorul CP3 în trei cilindri. Potrivit informațiilor disponibile, constructorul japonez se află în fazele finale de dezvoltare ale unui Ténéré 900, un model așteptat de mai mulți ani de clienți și de piața europeană.

Succesul actualului Ténéré 700 reprezintă un punct de referință important pentru această evoluție. Modelul a devenit una dintre cele mai apreciate motociclete adventure de clasă medie, fiind recunoscut pentru echilibrul dintre utilizarea pe asfalt și performanțele off-road.

Lansarea sa a venit într-un context de piață dominat de motociclete tot mai puternice și mai încărcate tehnologic, iar Yamaha a mizat pe o abordare diferită: echipare rațională, greutate redusă și un preț competitiv. La baza modelului se află motorul CP2 de 689 cmc, un twin paralel derivat din familia CP3.

În gama Yamaha, majoritatea platformelor sunt dezvoltate în perechi, cu versiuni în doi și trei cilindri. Astfel, Tracer 7 și Tracer 9, MT-07 și MT-09, XSR 700 și XSR 900, precum și R7 și R9, coexistă ca alternative tehnice în cadrul acelorași segmente. Până în prezent, Ténéré 700 a fost o excepție, fără un corespondent de capacitate mai mare.

Această situație este pe cale să se schimbe. Clément Villet, responsabil pentru produsele de mobilitate pe distanțe lungi în cadrul Yamaha Europe, a declarat pentru Motorcycle News: „Avem o gamă de modele structurată ierarhic. Totuși, acest lucru nu se aplică în prezent unuia dintre cele mai bine vândute modele ale noastre și analizăm modul în care putem schimba acest lucru.” Declarația sugerează intenția clară de a introduce un model Ténéré de clasă superioară.

Conform informațiilor obținute de SPEEDWEEK.com, dezvoltarea noului Ténéré 900 este în desfășurare de mai mulți ani. Surse din interiorul companiei afirmă că proiectul a necesitat modificări ample ale bazei tehnice, pentru a adapta motorul CP3 de 119 CP cerințelor unei motociclete adventure orientate inclusiv spre off-road. Un reprezentant anonim a explicat că Yamaha lansează modelele doar atunci când acestea sunt complet finalizate, iar procesul de dezvoltare presupune testări extinse la nivel global.

În prezent, o flotă de prototipuri este supusă unor teste riguroase, inclusiv în condiții off-road, sub coordonarea sediului central din Japonia. Obiectivul declarat este ca viitorul Ténéré 900, în ciuda masei mai mari față de versiunea cu doi cilindri, să ofere capacități comparabile în utilizarea în afara asfaltului. Clément Villet a precizat anterior că modelul va fi echipat cu roată față de 21 de inci și roată spate de 18 inci, configurație considerată esențială pentru credibilitatea off-road a motocicletei.

Momentul prezentării oficiale nu a fost confirmat, însă informațiile disponibile indică o posibilă lansare pentru sezonul 2027. Noul Ténéré 900 ar urma să fie inclus într-un plan mai amplu de extindere a gamei Yamaha, care vizează introducerea a până la zece modele noi până la finalul anului 2028. Odată lansat, Ténéré 900 va deveni vârful de gamă al ofertei adventure touring Yamaha, în contextul în care modelul XT 1200 Z Super Ténéré nu mai este disponibil de câțiva ani.