George Russell (Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp (1:23.334) în ultima sesiune de antrenamente libere din acest sezon de Formula 1, desfășurate la Abu Dhabi, scrie G4Media.ro.
Lando Norris a fost foarte aproape să câștige și a treia sesiune de antrenamente din Abu Dhabi, dar liderul ierarhiei mondiale a terminat la o diferență de 0.004 secunde de Russell. Vestappen a fost din nou umăr la umăr cu Norris și a terminat pe trei (+0.124).
Oscar Piastri a avut al cincilea cel mai bun timp din această după amiază.
Doar 0.388 secunde au separat locul 10 de primul loc.
Program MP de la Abu Dhabi
5 decembrie
- Antrenament 1 / Cel mai rapid – Lando Norris
- Antrenament 2 / Cel mai rapid – Lando Norris
6 decembrie
- Antrenament 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play
7 decembrie
- Cursa / 15:00 / Antena 1 și Antena Play
Condițiile în care Lando Norris iese campion în F1
- Termină pe podium (locul 2 sau 3), indiferent de cine se impune în Abu Dhabi.
- Termină pe locul 4 sau 5 și Verstappen nu câștigă.
- Termină pe locul 6 și nici Verstappen, nici Piastri nu câștigă.
- Termină pe locul 7 sau 8, iar Verstappen nu termină mai sus de locul 3 și Piastri nu termină mai sus de locul 2.
- Termină pe locul 9 sau 10, iar Verstappen nu termină mai sus de locul 4 și Piastri nu termină mai sus de locul 3.
- Nu obține puncte (locul 11 sau mai jos), iar Verstappen nu termină mai sus de locul 5 și Piastri nu termină mai sus de locul 3.
Cum câștigă Max Versappen titlul mondial din F1
- Câștigă la Abu Dhabi, iar Norris termină pe locul 4 sau mai jos.
- Termină pe locul 2, iar Norris nu termină mai sus de locul 7, cu Piastri terminând în spatele lui.
- Încheie pe locul 3 la Abu Dhabi, Norris nu termină mai sus de locul 9, iar Piastri nu câștigă.
- Termină pe locul 4, Piastri nu termină mai sus de locul 3, iar Norris nu se clasează în top 10.
Cum devine Oscar Piastri campion în F1
- Câștigă în Abu Dhabi, iar Norris nu termină mai sus de locul 6.
- Termină pe locul al doilea, Norris nu mai sus de locul al nouălea, iar Verstappen nu mai sus de locul al patrulea.
Cum arată clasamentul piloților înainte de ultima etapă din F1
- Lando Norris (McLaren) 408 puncte
- Max Verstappen (RedBull) 396
- Oscar Piastri (McLaren) 392
- George Russell (Mercedes) 309
- Charles Leclerc (Ferrari) 230
- Lewis Hamilton (Ferrari) 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) 150
- Alexander Albon (Williams) 73
- Carlos Sainz (Williams) 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
- Fernando Alonso (Aston Martin) 48
- Oliver Bearman (Haas) 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) 38
- Yuki Tsunoda (RedBull) 33
- Esteban Ocon (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasamentul constructorilor din Formula 1
- McLaren 800 puncte / campioană
- Mercedes 459
- RedBull 426
- Ferrari 382
- Williams 137
- Racing Bulls 92
- Aston Martin 80
- Haas 73
- Kick Sauber 68
- Alpine 22
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – Câștigător Max Verstappen
- Qatar (Lusail) – Câștigător Max Verstappen
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.