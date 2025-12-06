George Russell (Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp (1:23.334) în ultima sesiune de antrenamente libere din acest sezon de Formula 1, desfășurate la Abu Dhabi, scrie G4Media.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lando Norris a fost foarte aproape să câștige și a treia sesiune de antrenamente din Abu Dhabi, dar liderul ierarhiei mondiale a terminat la o diferență de 0.004 secunde de Russell. Vestappen a fost din nou umăr la umăr cu Norris și a terminat pe trei (+0.124).

Oscar Piastri a avut al cincilea cel mai bun timp din această după amiază.

Doar 0.388 secunde au separat locul 10 de primul loc.

Program MP de la Abu Dhabi

5 decembrie

Antrenament 1 / Cel mai rapid – Lando Norris

Antrenament 2 / Cel mai rapid – Lando Norris

6 decembrie

Antrenament 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play

7 decembrie

Cursa / 15:00 / Antena 1 și Antena Play

Condițiile în care Lando Norris iese campion în F1

Termină pe podium (locul 2 sau 3), indiferent de cine se impune în Abu Dhabi.

Termină pe locul 4 sau 5 și Verstappen nu câștigă.

Termină pe locul 6 și nici Verstappen, nici Piastri nu câștigă.

Termină pe locul 7 sau 8, iar Verstappen nu termină mai sus de locul 3 și Piastri nu termină mai sus de locul 2.

Termină pe locul 9 sau 10, iar Verstappen nu termină mai sus de locul 4 și Piastri nu termină mai sus de locul 3.

Nu obține puncte (locul 11 sau mai jos), iar Verstappen nu termină mai sus de locul 5 și Piastri nu termină mai sus de locul 3.

Cum câștigă Max Versappen titlul mondial din F1

Câștigă la Abu Dhabi, iar Norris termină pe locul 4 sau mai jos.

Termină pe locul 2, iar Norris nu termină mai sus de locul 7, cu Piastri terminând în spatele lui.

Încheie pe locul 3 la Abu Dhabi, Norris nu termină mai sus de locul 9, iar Piastri nu câștigă.

Termină pe locul 4, Piastri nu termină mai sus de locul 3, iar Norris nu se clasează în top 10.

Cum devine Oscar Piastri campion în F1

Câștigă în Abu Dhabi, iar Norris nu termină mai sus de locul 6.

Termină pe locul al doilea, Norris nu mai sus de locul al nouălea, iar Verstappen nu mai sus de locul al patrulea.

Cum arată clasamentul piloților înainte de ultima etapă din F1

Lando Norris (McLaren) 408 puncte Max Verstappen (RedBull) 396 Oscar Piastri (McLaren) 392 George Russell (Mercedes) 309 Charles Leclerc (Ferrari) 230 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 150 Alexander Albon (Williams) 73 Carlos Sainz (Williams) 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Fernando Alonso (Aston Martin) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Liam Lawson (Racing Bulls) 38 Yuki Tsunoda (RedBull) 33 Esteban Ocon (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

McLaren 800 puncte / campioană Mercedes 459 RedBull 426 Ferrari 382 Williams 137 Racing Bulls 92 Aston Martin 80 Haas 73 Kick Sauber 68 Alpine 22

Clasamentul constructorilor din Formula 1

McLaren 800 puncte / campioană

Mercedes 459

RedBull 426

Ferrari 382

Williams 137

Racing Bulls 92

Aston Martin 80

Haas 73

Kick Sauber 68

Alpine 22

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris

China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri

Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri

Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri

Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen

Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris

Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell

Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris

Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris

Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri

Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris

Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri

Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen

Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen

Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell

SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen

Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris

Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris

Las Vegas (Nevada) – Câștigător Max Verstappen

Qatar (Lusail) – Câștigător Max Verstappen

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.