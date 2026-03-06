Sezonul 2026 de Formula 1 a debutat oficial pe circuitul Albert Park din Melbourne, unde Charles Leclerc a stabilit cel mai rapid timp în prima sesiune de antrenamente libere. Pilotul Ferrari a fost urmat de coechipierul său Lewis Hamilton și de Max Verstappen, într-o sesiune marcată de debutul noilor monoposturi construite după schimbarea majoră de regulament tehnic.

Primele mașini au ieșit pe circuit la ora locală 12:30, cu Audi-ul lui Nico Hülkenberg în fruntea coloanei de la ieșirea din pit lane. Majoritatea echipelor au intrat rapid pe circuit pentru primele tururi de acomodare, iar sesiunea a marcat și prima apariție oficială pe pistă pentru Cadillac, aflată la debutul său în Formula 1.

Startul antrenamentului nu a fost lipsit de incidente. Oscar Piastri a raportat încă din primele minute că monopostul său McLaren nu are putere, situație care a generat un scurt steag galben înainte ca australianul să revină pe circuit. Ulterior, un Virtual Safety Car a fost introdus după ce Arvid Lindblad, pilotul Racing Bulls, s-a oprit la ieșirea din pit lane, monopostul fiind împins înapoi la boxe.

În același timp, Aston Martin a confirmat că Fernando Alonso nu va participa la prima sesiune de antrenamente din cauza unei suspiciuni privind unitatea de putere.

Primele tururi cronometrate au fost realizate în majoritate pe anvelope medium. Max Verstappen a urcat inițial în fruntea clasamentului, însă timpul său a fost rapid depășit de Charles Leclerc, care a coborât cronometrul la 1:22.080.

Pe parcursul sesiunii, timpii au continuat să scadă, iar Isack Hadjar a reușit pentru scurt timp să urce pe prima poziție în prima sa sesiune de antrenamente ca pilot titular Red Bull, înainte ca Leclerc să revină în frunte.

Sesiunea nu a fost lipsită de momente tensionate. Verstappen a blocat roțile într-un viraj, iar Valtteri Bottas, aflat acum la Cadillac, a raportat că a fost blocat pe pistă de fostul său coechipier de la Mercedes, Lewis Hamilton.

La jumătatea sesiunii, Leclerc conducea clasamentul cu 1:21.227, având un avans de 0,176 secunde în fața lui Verstappen. Hadjar era al treilea, urmat de Hamilton și Piastri, care revenise pe circuit după problema tehnică din debut.

În partea a doua a antrenamentului au început simulările pe anvelope soft. George Russell a fost primul care a montat compoziția C5, urcând temporar în top cinci. În același timp, McLaren a confirmat că sesiunea lui Lando Norris s-a încheiat prematur, monopostul fiind readus în garaj pentru verificări preventive la cutia de viteze.

Finalul antrenamentului a adus și alte incidente. Alex Albon s-a oprit pe circuit la virajul 10, provocând o nouă intervenție Virtual Safety Car pentru recuperarea monopostului Williams. Spre final, Sergio Perez a ieșit în decor după ce a raportat probleme la frânarea de motor pe Cadillac.

În ultimele minute, Ferrari a confirmat forma bună din această sesiune. Lewis Hamilton a urcat pentru scurt timp pe prima poziție pe un circuit unde a obținut opt pole position-uri de-a lungul carierei, însă Charles Leclerc a replicat imediat cu un tur de 1:20.267.

Monegascul a încheiat astfel sesiunea pe prima poziție, cu un avans de 0,469 secunde în fața lui Hamilton, fiind și pilotul cu cele mai multe tururi parcurse — 32. Max Verstappen a terminat al treilea, urmat de Isack Hadjar, în timp ce debutantul Arvid Lindblad a impresionat cu al cincilea timp al sesiunii.

Echipele vor analiza acum datele colectate înaintea celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere, programată mai târziu în cursul zilei pe circuitul Albert Park.

Rezultate FP1 – Marele Premiu al Australiei 2026