George Russell a stabilit cel mai bun timp în prima și singura sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Chinei, pilotul Mercedes conducând un „1-2” pentru echipa germană pe circuitul de la Shanghai. Britanicul a fost urmat de coechipierul său, debutantul Kimi Antonelli, în timp ce Lando Norris a încheiat pe poziția a treia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Weekendul de la Shanghai International Circuit are un format Sprint, ceea ce a însemnat că echipele și piloții au avut la dispoziție doar o oră de antrenamente pentru a regla monoposturile înaintea calificărilor pentru Sprint, programate mai târziu în cursul zilei de vineri.

Sesiune aglomerată și mai multe incidente

Activitatea pe circuit a început imediat după aprinderea semaforului verde, majoritatea piloților ieșind rapid din boxe pentru a acumula cât mai multe tururi.

Prima problemă a apărut după câteva minute, când Franco Colapinto a pierdut controlul monopostului Alpine și a făcut o rotație în virajul 9. La scurt timp, Lando Norris și Lewis Hamilton au avut un moment roată la roată, monoposturile atingându-se ușor atunci când pilotul McLaren a încercat să depășească. Incidentul a fost analizat de comisari, dar s-a decis că nu sunt necesare alte investigații.

Hamilton a avut la rândul său un moment dificil, ieșind în decor în virajul 6, iar sesiunea a fost neutralizată temporar cu Virtual Safety Car pentru a permite îndepărtarea unor resturi de pe pistă.

Traficul intens i-a nemulțumit pe unii piloți. Isack Hadjar a transmis prin radio că situația este „insuportabilă”, în timp ce Arvid Lindblad a fost nevoit să oprească monopostul Racing Bulls pe marginea pistei, în virajul 14, provocând o nouă perioadă de Virtual Safety Car. Pentru britanic, sesiunea s-a încheiat prematur, echipa confirmând că nu va reveni pe circuit.

Russell accelerează pe final

Pe măsură ce sesiunea a intrat în a doua jumătate, piloții au început să monteze anvelopele soft pentru simulări de tur rapid. Russell a fost printre cei care au profitat cel mai bine de pneurile mai aderente, coborând constant timpii și stabilind în final un 1:32.741.

Antonelli a urcat pe locul al doilea, la doar 0,120 secunde în spatele coechipierului său, confirmând forma bună a Mercedes, în timp ce Norris a reușit să se strecoare pe poziția a treia în ultimele minute ale sesiunii.

Oscar Piastri a terminat pe locul patru pentru McLaren, înaintea lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton. O prestație solidă a avut și Ollie Bearman, care a încheiat pe locul șapte pentru Haas, în timp ce campionul mondial Max Verstappen a fost al optulea.

Probleme pentru Williams

Sesiunea a fost mai dificilă pentru Williams. Carlos Sainz a petrecut mare parte din antrenament în garaj, după ce echipa a identificat o problemă de date, spaniolul reușind să revină pe circuit abia în ultimele 20 de minute.

După încheierea singurei sesiuni de antrenamente a weekendului, atenția paddock-ului se mută acum către Sprint Qualifying, programată la ora 09:30, ora României, care va stabili grila pentru prima cursă Sprint a sezonului.

Rezultate FP1 – Marele Premiu al Chinei 2026