George Russell a stabilit cel mai bun timp în prima și singura sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Chinei, pilotul Mercedes conducând un „1-2” pentru echipa germană pe circuitul de la Shanghai. Britanicul a fost urmat de coechipierul său, debutantul Kimi Antonelli, în timp ce Lando Norris a încheiat pe poziția a treia.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Weekendul de la Shanghai International Circuit are un format Sprint, ceea ce a însemnat că echipele și piloții au avut la dispoziție doar o oră de antrenamente pentru a regla monoposturile înaintea calificărilor pentru Sprint, programate mai târziu în cursul zilei de vineri.
Sesiune aglomerată și mai multe incidente
Activitatea pe circuit a început imediat după aprinderea semaforului verde, majoritatea piloților ieșind rapid din boxe pentru a acumula cât mai multe tururi.
Prima problemă a apărut după câteva minute, când Franco Colapinto a pierdut controlul monopostului Alpine și a făcut o rotație în virajul 9. La scurt timp, Lando Norris și Lewis Hamilton au avut un moment roată la roată, monoposturile atingându-se ușor atunci când pilotul McLaren a încercat să depășească. Incidentul a fost analizat de comisari, dar s-a decis că nu sunt necesare alte investigații.
Hamilton a avut la rândul său un moment dificil, ieșind în decor în virajul 6, iar sesiunea a fost neutralizată temporar cu Virtual Safety Car pentru a permite îndepărtarea unor resturi de pe pistă.
Traficul intens i-a nemulțumit pe unii piloți. Isack Hadjar a transmis prin radio că situația este „insuportabilă”, în timp ce Arvid Lindblad a fost nevoit să oprească monopostul Racing Bulls pe marginea pistei, în virajul 14, provocând o nouă perioadă de Virtual Safety Car. Pentru britanic, sesiunea s-a încheiat prematur, echipa confirmând că nu va reveni pe circuit.
Russell accelerează pe final
Pe măsură ce sesiunea a intrat în a doua jumătate, piloții au început să monteze anvelopele soft pentru simulări de tur rapid. Russell a fost printre cei care au profitat cel mai bine de pneurile mai aderente, coborând constant timpii și stabilind în final un 1:32.741.
Antonelli a urcat pe locul al doilea, la doar 0,120 secunde în spatele coechipierului său, confirmând forma bună a Mercedes, în timp ce Norris a reușit să se strecoare pe poziția a treia în ultimele minute ale sesiunii.
Oscar Piastri a terminat pe locul patru pentru McLaren, înaintea lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton. O prestație solidă a avut și Ollie Bearman, care a încheiat pe locul șapte pentru Haas, în timp ce campionul mondial Max Verstappen a fost al optulea.
Probleme pentru Williams
Sesiunea a fost mai dificilă pentru Williams. Carlos Sainz a petrecut mare parte din antrenament în garaj, după ce echipa a identificat o problemă de date, spaniolul reușind să revină pe circuit abia în ultimele 20 de minute.
După încheierea singurei sesiuni de antrenamente a weekendului, atenția paddock-ului se mută acum către Sprint Qualifying, programată la ora 09:30, ora României, care va stabili grila pentru prima cursă Sprint a sezonului.
Rezultate FP1 – Marele Premiu al Chinei 2026
|Pos
|Pilot
|Echipă
|Timp
|Diferență
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:32.741
|—
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:32.861
|+0.120s
|3
|Lando Norris
|McLaren
|1:33.296
|+0.555s
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:33.472
|+0.731s
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.599
|+0.858s
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:34.129
|+1.388s
|7
|Oliver Bearman
|Haas
|1:34.426
|+1.685s
|8
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:34.541
|+1.800s
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:34.639
|+1.898s
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:34.676
|+1.935s
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:34.773
|+2.032s
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:34.828
|+2.087s
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.856
|+2.115s
|14
|Esteban Ocon
|Haas
|1:34.877
|+2.136s
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:34.947
|+2.206s
|16
|Alexander Albon
|Williams
|1:35.480
|+2.739s
|17
|Carlos Sainz
|Williams
|1:35.679
|+2.938s
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:35.856
|+3.115s
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:36.057
|+3.316s
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:37.224
|+4.483s
|21
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:37.896
|+5.155s
|22
|Sergio Perez
|Cadillac
|1:39.200
|+6.459s