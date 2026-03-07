George Russell a stabilit cel mai rapid timp în a treia și ultima sesiune de antrenamente libere din Marele Premiu al Australiei, într-un antrenament întrerupt de mai multe incidente și de un accident spectaculos suferit de coechipierul său de la Mercedes, Kimi Antonelli.

Sesiunea de la Albert Park a început cu o ușoară întârziere, după lucrări de reparație la barierele de protecție în urma unui accident produs anterior în cursa Sprint din Formula 3. Când semaforul verde s-a aprins la ora locală 12:50, Franco Colapinto a fost printre primii piloți care au ieșit pe circuit, alături de Lewis Hamilton și Fernando Alonso.

Primele tururi au fost parcurse pe o varietate de compoziții de anvelope, în timp ce mai multe echipe au rămas inițial la boxe. Problemele au apărut rapid pentru Williams: Carlos Sainz s-a oprit cu monopostul lângă intrarea în pit lane, provocând apariția steagurilor galbene și introducerea unui Virtual Safety Car.

Sesiunea a fost apoi întreruptă cu steag roșu pentru recuperarea monopostului Williams. Sainz a fost văzut întorcându-se pe jos spre garaj, în timp ce în pit lane s-a format rapid o coadă de mașini pregătite să revină pe circuit odată ce antrenamentul a fost reluat.

După reluarea sesiunii, pista s-a aglomerat rapid, majoritatea piloților încercând să recupereze kilometrii pierduți. Singurul absent a fost Lance Stroll, Aston Martin confirmând că monopostul său nu era încă pregătit din cauza unei probleme la unitatea de putere.

La jumătatea sesiunii, Charles Leclerc conducea clasamentul cu un timp de 1:20.271, devansându-l cu 0,053 secunde pe Kimi Antonelli, în timp ce Lewis Hamilton ocupa poziția a treia.

Timpii au continuat să scadă pe măsură ce piloții au început să folosească anvelopele soft. Hamilton a urcat temporar în frunte, iar Alex Albon a provocat pentru scurt timp steaguri galbene după ce monopostul Williams a încetinit pe circuit înainte de a reveni la ritm normal.

Oscar Piastri a reușit și el să urce pe prima poziție pentru scurt timp, însă Leclerc a revenit rapid în frunte, într-o sesiune în care timpii s-au îmbunătățit constant.

Finalul antrenamentului a fost însă marcat de un incident important. Kimi Antonelli a pierdut controlul monopostului Mercedes în virajul 2 după ce a urcat prea mult pe bordură, iar mașina a intrat violent în bariere. Pilotul italian a confirmat prin radio că este în regulă și a ieșit singur din monopost, în timp ce comisarii au început operațiunile de curățare a circuitului.

Sesiunea a fost reluată cu mai puțin de patru minute rămase, iar piloții s-au grăbit să mai efectueze un ultim tur rapid. Lando Norris a fost primul care a ieșit pe circuit, însă George Russell a stabilit cel mai bun timp al sesiunii – 1:19.053 – cu un avans clar față de restul plutonului.

La final, Russell a rămas în frunte, cu Lewis Hamilton pe locul al doilea, la 0,616 secunde în urmă, iar Charles Leclerc a completat topul trei. Oscar Piastri a terminat al patrulea, urmat de Isack Hadjar și Max Verstappen.

Kimi Antonelli a fost clasat al șaptelea, însă rămâne de văzut dacă monopostul său va putea fi reparat la timp pentru calificările programate la ora 7 a.m ora României.

Rezultate antrenamente libere 3 – Marele Premiu al Australiei 2026