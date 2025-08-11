Porsche și Mercedes-AMG se vor lupta pentru recordul de timp pe Nürburgring / Modele noi din partea producătorilor germani

Un nou record de timp pe „Iadul Verde” este în vizorul producătorilor germani Porsche și Mercedes-AMG, iar aceștia pregătesc noi modele de mașini sport pentru a domina circuitul german. Autocar vorbește despre noi iterații ale modelelor Porsche 911 GT2 RS și un succesor al modelului Mercedes-AMG GT Black Series.

Pentru a bate recordul de timp, mașinile trebuie să parcurgă cei 20,6 km ai circuitului într-un timp de sub 06:29.090, realizat de modelul Mercedes-AMG One, care este o mașină cu tracțiune integrală și tehnologie preluată direct din Formula 1.

Porsche va împinge modelul 911 și mai departe

Producătorul din Stuttgart pregătește o a treia iterație a modelului GT2 RS. Prototipurile au o caroserie nouă agresivă, inclusiv un eleron spate lărgit, care îi conferă o poziție asemănătoare unei mașini de curse. Puterea pentru GT2 RS va veni de la un nou tren de rulare hibrid derivat din mașinile Porsche din Le Mans. În comparație cu generația a doua, ce dezvolta 691 de cai putere, motorul hibrid va oferi noului GT2 RS o creștere a performanței, vitală pentru stabilirea unui record pe tur pe Nordschleife.

Pentru a crește și mai mult forța aerodinamică, noul GT2 RS va avea, de asemenea, un difuzor frontal mai jos și o serie de canale de aer, acestea din urmă pentru o stabilitate îmbunătățită la viteze mari. Deși încă nu am văzut interiorul noului GT2 RS, probabil că va trece la cockpitul digital introdus în alte modele 911. De asemenea, se așteaptă ca Porsche să continue să ofere pachetul Weissach ca parte a opțiunilor sale de configurare axate pe pistă.

Trenul de rulare va fi centrat în jurul motorului de 3,6 litri cu șase cilindri boxer al GTS T-Hybrid, cel mai puternic 911 hibrid vândut astăzi, dar va fi împins mai departe. În acea mașină, motorul este completat de o singură turbină și un motor montat pe cutia de viteze pentru a furniza 534 de cai putere și 610 NM cuplu motor maxim. GT2 RS va adăuga o a doua turbină și un motor electric mai puternic, pentru a viza o putere combinată de cel puțin 750 de cai putere, unele surse sugerând puteri de peste 800 de cai putere.

Puterea va fi trimisă exclusiv la roțile din spate printr-o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj PDK cu opt rapoarte. Cuplul este de așteptat să depășească cu ușurință cei 800 de NM al modelului 911 Turbo S de astăzi. Având în vedere noua arhitectură, va fi mai greu decât precedentul GT2 RS, unele surse sugerând o creștere în greutate de aproximativ 60 kg. Chiar și cu utilizarea extensivă a fibrei de carbon, o reducere a izolării fonice, geamuri din plexiglas și utilizarea altor elemente ușoare de finisare, greutatea în plus este inevitabilă.

Posibilă revenire a AMG Black Series

Alături de noul Porsche 911 GT2 RS, Mercedes-AMG va fi prezent la rândul său pe „Iadul Verde”. Noul challenger va fi prezentat în avanpremieră de Concept AMG GT Track Sport. De asemenea, conceptul se bazează pe a doua generație AMG GT coupé, care a fost lansat în 2023. În scurtul său anunț, AMG nu a oferit detalii tehnice despre noul concept, dar a confirmat că a prevăzut o „extindere a seriei GT” care va fi propulsată de un V8.

Motorul acelei mașini este cel mai puternic V8 de serie pe care l-a făcut firma germană, dar se așteaptă ca versiunea showroom a noului concept să depășească această producție cu propriul său V8. Cea mai puternică variantă a celei de-a doua generații GT în prezent este Pro de 603 CP. Vestea că va fi propulsat de un V8 confirmă, de asemenea, că AMG nu a terminat încă dezvoltarea motoarelor cu ardere internă. Acest detaliu vine în ciuda faptului că se lucrează la crearea primului AMG GT electric, care urmează să fie lansat în 2027 și previzualizat de recentul concept GT XX de 1341 CP.

Versiunea de producție a conceptului va servi drept noul model emblematic GT și este probabil să fie văzut ca succesorul AMG GT Black Series din 2022. AMG a declarat că noua mașină va fi proiectată pentru a atinge recorduri pe tur. GT Black Series 2022 a produs 730 CP dintr-o versiune foarte modificată a motorului AMG V8 de 4,0 litri cu două turbine.