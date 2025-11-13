Cu 115 zile înainte de prima sa aventură în „Marele Circ”, Audi a oferit o previzualizare asupra modului în care primul său monopost de Formula 1 va arăta. Potrivit unui comunicat de presă al Audi, echipa germană face o „declarație clară și ambițioasă”, după spusele lui Gernot Döllner, CEO Audi.

Echipa de F1, vârful de lance al Audi

Paleta de culori a caroseriei monopostului Audi R26 include titan, negru carbon (care e fibră de carbon nevopsită) și noul roșu Audi. Ca parte a acestei identități, Audi va afișa și inele roșii, utilizate selectiv pentru a sublinia prezența sa în Formula 1.

Potrivit lui Döllner, Audi intră în seria de curse cu un plan ambițios, dar realist, acela de a lupta pentru un campionat mondial până la sfârșitul decadei.

„Nu intrăm în Formula 1 doar pentru a fi prezenți. Vrem să câștigăm. În același timp, știm că nu devii o echipă de top în Formula 1 peste noapte. Este nevoie de timp, perseverență și o punere sub semnul întrebării neîncetată a status quo-ului. Până în 2030, vrem să luptăm pentru titlul de campion mondial”, a declarat Gernot Döllner, CEO Audi.

Audi susține că monopostul concept R26 reprezintă „una dintre primele expresii ale noii identități vizuale a mărcii”, cu suprafețe grafice minimaliste, definite de tăieturi geometrice. Interesant de văzut este unde va fi amplasat sponsorul principal al echipei Audi, fintech-ul Revolut.

Cum a ajuns Audi în Formula 1

Pentru a intra în Formula 1, Audi a achiziționat la începutul acestui an întregul grup Sauber din Elveția, creând astfel condițiile pentru a atrage fondul suveran de investiții al Qatarului ca investitor. La cârma proiectului Audi F1 se află fostul director al echipei Ferrari, Mattia Binotto, și Jonathan Wheatley, care raportează direct CEO-ului Audi, Gernot Döllner.

În ceea ce privește piloții, compania mizează pe „o combinație de experiență și energie tinerească”, cu pilotul experimentat Nico Hülkenberg (Germania) și tânărul talent Gabriel Bortoleto (Brazilia).

Motorul care va propulsa noul monopost Audi R26

Modificările radicale din 2026 ale monoposturilor de Formula 1 reprezintă o platformă bună de început pentru o echipă nouă, întrucât Audi va avea toată mașina dezvoltată în Germania, inclusiv motorul hibrid V6 de 1,6 litri și 1.020 de cai putere. Acesta este dezvoltat în Neuburg an der Donau, singura locație operațională a unei echipe de F1 din Germania, întrucât motoarele celeilalte echipe germane (Mercedes-AMG) sunt dezvoltate în Brackley, Marea Britanie.

Pe lângă unitatea de propulsie, cutia de viteze este, de asemenea, dezvoltată în Neuburg. Împreună cu unitatea de propulsie, acestea formează ceea ce se numește grupul motopropulsor. Noile reglementări tehnice pentru grupurile motopropulsoare F1 se concentrează pe o mai mare relevanță pentru mașinile de stradă, cu un nou concept hibrid, cu o putere a motorului electric triplată față de acum.

Viitoarea echipă Audi F1 va face debutul public complet la lansarea oficială a echipei în ianuarie 2026. La scurt timp după aceea, la sfârșitul lunii ianuarie, vor avea loc primele teste oficiale cu mașinile de Formula 1 de nouă generație la Barcelona, Spania. Sezonul de Formula 1 din 2026 va avea primul său Grand Prix la Melbourne (Australia), în perioada 6-8 martie.