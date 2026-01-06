Formula 1: Haas își devansează data de lansare a monopostului pentru 2026 / Prima echipă americană de F1 își lansează mașina pe 19 ianuarie

Echipa Haas Formula 1 își va dezvălui challenger-ul pentru sezonul 2026 pe 19 ianuarie, în loc de 23 ianuarie, așa cum era planificat inițial. Publicația Motorsport titrează că echipa și-a mutat data de lansare pentru a nu se intercala cu cea a Ferrari, care este tot pe 23 ianuarie.

VF-26 va apărea mai întâi sub formă de randări digitale și videoclipuri. Va fi propulsat de Ferrari, ca toate mașinile Haas din istorie, și condus din nou de Esteban Ocon și Oliver Bearman, după ce ambii piloți s-au alăturat echipei cu normă întreagă anul trecut.

Anul 2026 va marca o nouă eră pentru Haas, deoarece parteneriatul său tehnic cu Toyota va fi actualizat la statutul de sponsor principal. Echipa, care a terminat pe locul opt în campionatul constructorilor de anul trecut, era sponsorizată anterior de compania de transferuri valutare MoneyGram.

