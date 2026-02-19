Organizatorii motomondialului de viteză – MotoGP au anunțat oficial, joi, că Marele Premiu al Australiei se va muta, începând din 2027, pe un circuit stradal în centrul orașului Adelaide, marcând o premieră în istoria competiției.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul între MotoGP Sports Entertainment Group, Guvernul Australiei de Sud și Primăria Adelaide este valabil pentru șase ani, între 2027 și 2032 inclusiv. Noua etapă se va desfășura pe un circuit stradal în Adelaide, devenind primul Mare Premiu din MotoGP organizat într-o locație urbană, în centrul unui oraș.

Circuitul a fost prezentat oficial joi de către directorul sportiv al MotoGP, Carlos Ezpeleta, și premierul Australiei de Sud, Peter Malinauskas.

Prima ediție a Marelui Premiu pe noul traseu va avea loc în noiembrie 2027, evenimentul se va întinde pe durata a trei zile, potrivit Mediafax.

Traseul va avea o lungime de aproximativ 4,195 kilometri și 18 viraje, motocicletele urmând să atingă viteze de peste 340 km/h pe străzile orașului.

Designul circuitului se inspiră din celebrul Adelaide Street Circuit care a găzduit curse de Formula 1 între 1985 și 1995, însă cu modificări semnificative pentru a respecta standardele moderne de siguranță din MotoGP.

Carlos Ezpeleta a declarat că mutarea reprezintă „un moment major în evoluția campionatului”, subliniind că, împreună cu Federația Internațională de Motociclism (FIM), siguranța piloților a fost prioritatea absolută în proiectarea noului traseu.

„Fiecare element al circuitului din Adelaide a fost conceput pentru a respecta cele mai înalte standarde ale MotoGP modern, astfel încât piloții să poată concura la intensitate maximă, cu deplină încredere”, a afirmat oficialul.

„Nu este vorba doar despre un eveniment de motorsport de clasă mondială, ci despre generarea de activitate economică, susținerea locurilor de muncă și promovarea Australiei de Sud pe scena globală. MotoGP este în creștere accelerată la nivel mondial, iar Adelaide va deveni parte din această poveste de succes”, a spus premierul Peter Malinauskas.