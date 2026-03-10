Producătorul auto chinez BYD ia în calcul o intrare în marile competiții de motorsport, inclusiv Formula 1 și Campionatul Mondial de Anduranță, într-o mișcare care ar putea deveni una dintre cele mai ambițioase strategii de marketing ale companiei pe plan global.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Informația apare într-o analiză publicată de Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu discuțiile din interiorul companiei.

Potrivit acestor surse, BYD analizează mai multe scenarii.

De la participarea în Campionatul Mondial de Anduranță — seria care include celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans — până la o posibilă implicare directă în Formula 1. Variantele discutate ar include fie crearea unei echipe proprii, fie o eventuală achiziție a unei structuri deja existente.

Sursele citate au cerut să nu fie identificate, deoarece discuțiile sunt private. De altfel, nu există deocamdată o decizie finală, iar compania ar putea decide, în cele din urmă, să nu intre în nicio competiție.

O posibilă premieră pentru industria auto chineză

Dacă proiectul ar deveni realitate, ar fi una dintre puținele încercări directe ale unui constructor chinez de a intra într-un sport dominat de decenii de echipe europene și americane.

Interesul industriei auto chineze pentru motorsport a existat, dar a fost mai degrabă sporadic. De exemplu, Geely concurează cu succes în cursele internaționale de turisme prin Cyan Racing — fosta echipă oficială Volvo. În paralel, Nio a reușit să câștige titlul la piloți în primul sezon al campionatului electric Formula E, în 2015.

Costurile Formulei 1, un obstacol major

Formula 1 rămâne însă una dintre cele mai costisitoare competiții din lume. Pentru BYD, acest aspect ar putea deveni un obstacol important.

Potrivit uneia dintre persoanele citate de Bloomberg, dezvoltarea și introducerea unei mașini de Formula 1 implică ani de negocieri și investiții uriașe. Bugetele pot ajunge la aproximativ 500 de milioane de dolari pe sezon.

Un purtător de cuvânt al BYD nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind aceste planuri.

O strategie pentru creșterea notorietății globale

Interesul pentru motorsport vine într-un moment în care BYD încearcă să-și transforme imaginea globală. Compania este cunoscută în special pentru vehiculele electrice și hibride accesibile, însă încearcă să urce treptat și în segmentul premium.

Un exemplu a apărut în 2025, când marca de lux a grupului, Yangwang, a testat modelul U9 Xtreme pe un circuit din Germania. Vehiculul a atins o viteză maximă de peste 308 mile pe oră, un rezultat care a atras atenția industriei auto.

Între timp, BYD a depășit Tesla și a devenit cel mai mare vânzător global de vehicule electrice, iar expansiunea companiei în Europa, America Latină și alte piețe majore este parte din ofensiva industrială a Chinei în sectorul auto.

Formula 1, o rampă de lansare pentru piața americană

Un parteneriat cu Formula 1 ar putea avea o miză strategică importantă pentru companie, în special în Statele Unite.

Deși BYD nu vinde în prezent mașini pe piața americană — în principal din cauza tarifelor ridicate și a restricțiilor comerciale — notorietatea oferită de F1 ar putea consolida imaginea globală a mărcii.

În ultimii ani, popularitatea sportului în SUA a crescut puternic. Fenomenul a fost alimentat și de succesul serialului Netflix „Formula 1: Drive to Survive”, dar și de creșterea numărului de curse organizate în țară.

În același timp, conducerea Federației Internaționale de Automobilism (FIA) a transmis semnale că ar vedea cu interes intrarea unui producător chinez în competiție. Într-un interviu acordat anul trecut publicației Le Figaro, președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, declara că prezența unui constructor chinez ar fi „următorul pas logic” pentru Formula 1, după sosirea Cadillac.

Popularitatea Formulei 1 crește și în China

Interesul pentru Formula 1 este în creștere și în China. Marele Premiu de la Shanghai a revenit în calendar în 2024, după o pauză de cinci ani, iar Zhou Guanyu a devenit primul pilot chinez din istoria campionatului, debutând în 2022.

Noul sezon de Formula 1 a început weekendul trecut la Melbourne, Australia, iar următoarea cursă este programată chiar la Shanghai.

Echipele existente privesc cu rezerve noii competitori

Extinderea grilei nu este însă privită cu entuziasm de toate echipele actuale. Intrarea unui nou constructor în Formula 1 înseamnă împărțirea premiilor financiare și, implicit, reducerea veniturilor pentru echipele deja existente.

Totuși, competiția continuă să atragă noi producători și investitori. În acest sezon, Cadillac a debutat pe grila de start după ani de negocieri. În paralel, Audi a intrat oficial în Formula 1 după ce a preluat controlul complet asupra echipei elvețiene Sauber.

Tranzacțiile complete cu echipe sunt însă rare. Mai frecvente sunt investițiile parțiale. De exemplu, fondul Otro Capital caută în prezent cumpărători pentru participația sa în Alpine Racing Ltd., echipa de Formula 1 a grupului Renault.

Motorsportul se aliniază tranziției energetice

Un alt factor care ar putea atrage BYD este transformarea tehnologică a motorsportului. Competițiile majore adoptă tot mai multe tehnologii eficiente energetic.

Formula 1 a introdus în 2026 un nou set de reguli tehnice, care includ sisteme hibride mai avansate și baterii cu o capacitate mai mare.

Campionatul Mondial de Anduranță utilizează deja vehicule hibride, iar tendința generală în motorsport este de a integra tehnologii cu impact mai redus asupra mediului.

Pentru BYD, o companie care și-a construit reputația tocmai în zona vehiculelor electrice și hibride, această evoluție ar putea face din motorsport o vitrină tehnologică extrem de atractivă.