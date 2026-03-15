După încheierea Marelui Premiu din China (victorie pentru Kimi Antonelli), ierarhia piloților din Formula 1 a suferit modificări interesante. Surprinde faptul că Lando Norris (campionul mondial en-titre) se găsește pe locul 6, în timp ce Max Verstappen este doar al optulea în clasamentul la zi.

Verstappen, doar pe locul 8 – Norris, campionul mondial, pe 6

Piloții Mercedes s-au instalat la conducerea ierarhiei din Formula 1: George Russell este primul, cu 51 de puncte, iar Kimi Antonelli al doilea cu 47 de puncte.

Urmează piloții Scuderiei Ferrari: Charles Leclerc este al treilea cu 34 de puncte, iar Lewis Hamilton al patrulea, cu 33 de puncte .

