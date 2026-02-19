Echipa Ferrari a testat în Bahrain o soluție aerodinamică neobișnuită pentru aripa spate a monopostului, pe fondul schimbărilor majore de regulament care vor intra în vigoare în Formula 1 din sezonul 2026, relatează Motorsport.com.

Noile reguli introduc conceptul de aerodinamică activă (Active Aero), care permite ajustarea aripilor pentru a reduce rezistența la înaintare pe liniile drepte și pentru a crește eficiența energetică. Sistemul amintește de actualul DRS, dar va funcționa într-un mod mai complex, adaptat noii generații de monoposturi.

În timpul testelor de joi de pe circuitul din Bahrain, monopostul Ferrari pilotat de Lewis Hamilton a atras atenția prin comportamentul neobișnuit al aripii spate. Imaginile au arătat că elementul superior pare să se „răsucească” sau să se deformeze controlat atunci când mașina intră pe liniile drepte, ceea ce sugerează o soluție tehnică menită să reducă suplimentar rezistența aerodinamică și să crească viteza maximă.

Potrivit datelor analizate, mecanismul ar funcționa în modul „Straight”, când monopostul rulează fără viraje. Designul aripii ar permite o adaptare dinamică a fluxului de aer, facilitând tranziția dintre zonele lente și cele de mare viteză și compensând parțial pierderea de apăsare aerodinamică impusă de regulamentul din 2026.

În paralel, echipa a experimentat și un nou sistem de evacuare, conceput pentru a influența fluxul aerodinamic din partea din spate a mașinii. Oficialii Ferrari susțin că această soluție ar contribui la creșterea stabilității și a aderenței, aspect esențial în contextul noilor reguli care limitează forța de apăsare totală.

Testele nu au fost lipsite de dificultăți: o problemă tehnică minoră apărută în timpul experimentelor a întârziat temporar programul de rulare al lui Hamilton, însă echipa a continuat evaluările pe parcursul sesiunii.

Schimbările de regulament pentru 2026 — care vizează atât aerodinamica, cât și unitățile de putere — obligă echipele să regândească radical designul monoposturilor. În acest context, soluția testată de Ferrari ar putea deveni un punct de referință dacă se dovedește eficientă, existând deja speculații că rivalii ar putea dezvolta concepte similare pentru a recupera performanța pierdută.