Formula 1 va fi integrată în Fortnite, titlul multiplayer dezvoltat de Epic Games, în urma unei colaborări care aduce în joc elemente vizuale inspirate de toate cele 10 echipe din campionat, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul F1.

Pachetul „F1 Cosmetic Team Set” va fi disponibil începând cu joi, 20 noiembrie, cu câteva zile înainte de Grand Prix-ul de la Las Vegas din 2025. Setul include ținute, planoare și târnăcoape personalizate, alături de un „Back Bling” cu însemnele Formula 1 și un „Emote” dedicat momentelor de Victory Royale.

Cosmeticele sunt bazate pe design-urile actuale ale echipelor de F1, iar jucătorii vor putea integra aceste elemente în sesiunile lor de Battle Royale. Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri video la nivel mondial, permite până la 100 de participanți să concureze pentru primul loc pe o hartă care se restrânge progresiv. Jocul este disponibil pe PC, console și dispozitive mobile, cu suport complet pentru cross-play.

Potrivit celor două organizații, colaborarea își propune să conecteze comunitățile de gaming și motorsport într-un spațiu virtual comun, accesibil milioanelor de utilizatori ai Fortnite.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer al Formula 1, a declarat că integrarea reprezintă o nouă modalitate de a apropia sportul de publicul său: „Această colaborare cu Fortnite este încă un mod prin care Formula 1 apare în locuri neașteptate. Căutăm permanent moduri noi de a interacționa cu fanii noștri și de a aduce sportul alături de pasiunile lor.”

Ea a adăugat că parteneriatul vine în contextul în care Fortnite a găzduit precedente colaborări cu branduri globale, sportivi și seriale TV, iar integrarea Formula 1 le va permite jucătorilor să se conecteze cu universul competiției pe tot parcursul anului.