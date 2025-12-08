Președintele Formula 1 laudă caracterul „remarcabil” al noului campion mondial Lando Norris

Președintele și CEO al Formulei 1, Stefano Domenicali, l-a felicitat pe britanicul Lando Norris după ce acesta și-a adjudecat pentru prima oară titlul mondial la piloți, în finala sezonului 2025 desfășurată pe circuitul Yas Marina, din Emiratele Arabe Unite.

Norris a venit la Abu Dhabi lider în clasamentul general, iar poziția finală din cursa de duminică, locul 3, în urma câștigătorului cursei Max Verstappen și a coechipierului său de la McLaren, Oscar Piastri, i-a asigurat primul titlu mondial din carieră.

„A fost uimitor să ajungem la finalul anului cu titlul încă nedecis. Privind înapoi, vezi atât de multe lucruri care păreau imposibile! Felicitări lui Lando. Are un caracter remarcabil pentru Formula 1, zâmbetul și modul său de a fi profesionist îl fac unic și va aduce un mare impuls campionatului și generației tinere”, a declarat Domenicali, într-un interviu publicat luni pe site-ul oficial al competiției.

Domenicali a mai subliniat performanțele excepționale ale rivalilor lui Norris.

„Am văzut doi alți piloți mari, în Oscar și Max, cu o maturitate aparte. Au avut un sezon incredibil fiecare, iar lupta pentru titlu a mers până în ultima cursă”, a spus Domenicali.

Oficialul F1 a lăudat și transformarea echipei McLaren sub conducerea lui Zak Brown.

„Acum avem o echipă McLaren la nivelul standardelor de odinioară, iar popularitatea în rândul fanilor este clară. Toate acestea au fost posibile datorită viziunii lui Zak Brown și a echipei sale”, a încheiat Domenicali.