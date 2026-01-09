Dacia a obținut unul dintre cele mai importante rezultate din istoria participării sale în Raliul Dakar, reușind o clasare pe locurile 1 și 2 în Etapa 6 a ediției 2026, prin piloții Nasser Al-Attiyah și Sebastien Loeb, potrivit motorsport.com.

Rezultatul etapei, desfășurată pe un traseu de 326 de kilometri între Ha’il și Riyadh, a avut un impact direct asupra clasamentului general, unde Dacia a revenit pe prima poziție.

Primul triumf de etapă pentru Al-Attiyah în 2026

Nasser Al-Attiyah, de cinci ori câștigător al Raliului Dakar, a bifat prima sa victorie de etapă din acest an, într-o zi în care a reușit să gestioneze eficient atât ritmul de cursă, cât și condițiile de navigație.

Plecat dintr-o poziție favorabilă, în spatele primelor mașini din etapa precedentă, pilotul Dacia a beneficiat de urmele deja formate pe traseu. În jurul primei treimi a probei speciale, Al-Attiyah a preluat conducerea de la Joao Ferreira și nu a mai cedat-o până la sosire, în ciuda presiunii constante exercitate de Seth Quintero și Sébastien Loeb.

Victoria de etapă a fost obținută cu un avans de 2 minute și 26 de secunde față de Loeb, rezultatul reprezentând o dublă pentru echipa Dacia Sandriders. Performanța a fost cu atât mai importantă cu cât principalii rivali din clasamentul general au avut o zi dificilă. Henk Lategan, pilotul Toyota aflat anterior în fruntea clasamentului, a pierdut timp important, permițându-i lui Al-Attiyah să revină în postura de lider general pentru prima dată de la finalul Etapei 2.

Revenirea în fruntea clasamentului general

La finalul zilei, avantajul lui Al-Attiyah în fruntea clasamentului general a ajuns la peste șase minute în fața lui Lategan, iar în unele evaluări intermediare a depășit chiar șapte minute. Pilotul qatarez a fost lider virtual încă de la jumătatea etapei, confirmând controlul asupra cursei într-un moment-cheie al raliului, chiar înainte de ziua de odihnă.

Loeb, primul podium de etapă după doi ani

Pentru Sébastien Loeb, locul al doilea din Etapa 6 a marcat primul podium de etapă în Raliul Dakar din 2024 încoace. Francezul a avut o evoluție solidă, urcând progresiv în clasamentul zilei, de la poziția a opta în prima parte a etapei până pe locul secund la final, după un atac susținut în a doua jumătate a probei speciale. Rezultatul l-a ajutat pe Loeb să urce pe locul cinci, respectiv șase, în clasamentul general, în funcție de actualizările oficiale, depășindu-l pe Mitch Guthrie (Ford), care a pierdut timp după ce a fost nevoit să deschidă traseul în urma victoriei din etapa precedentă.

În spatele celor doi piloți Dacia, Seth Quintero a încheiat Etapa 6 pe locul al treilea pentru Toyota W2RC, urmat de coechipierul său Toby Price, care a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale zilei. Joao Ferreira, liderul din prima parte a etapei, a coborât până pe poziția a cincea.

Celelalte echipaje Dacia Sandriders, formate din Lucas Moraes și Cristina Gutierrez, au avut un parcurs constant, dar fără a se implica în lupta pentru podium. Cei doi au încheiat etapa pe locurile 15 și 16, contribuind însă la consolidarea poziției Dacia în clasamentul constructorilor.

În contextul rezultatelor din Etapa 6, lupta pentru victorie rămâne deschisă, cu Dacia, Toyota și Ford implicate într-o confruntare directă atât la individual, cât și la constructori. După șase etape, Dacia revine în fruntea clasamentului general, cu Nasser Al-Attiyah în postura de lider și cu Sébastien Loeb reintrat în lupta pentru pozițiile fruntașe ale competiției.