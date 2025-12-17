Formula 1 a publicat un material video în care sunt explicate principalele schimbări tehnice ce vor intra în vigoare în sezonul 2026, odată cu cel mai amplu pachet de modificări de regulament din ultimii peste zece ani. Noile reguli vizează aerodinamica, dimensiunile monoposturilor, unitățile de propulsie și modul de utilizare a energiei, urmând să redefinească arhitectura tehnică a mașinilor.

Din punct de vedere aerodinamic, aripile față și spate sunt simplificate și au mai puține elemente. Aripa spate pierde elementul aerodinamic inferior și sistemul DRS, iar aripa față este reproiectată aproape complet. Începând cu 2026 va fi introdusă aerodinamica activă, care permite modificarea unghiului aripilor în anumite zone de circuit. În viraje, elementele rămân în poziția închisă, pentru aderență, iar pe liniile drepte desemnate pot fi deschise pentru a reduce rezistența la înaintare și a crește viteza maximă.

Monoposturile vor deveni mai scurte, mai înguste și mai ușoare. Ampatamentul este redus, iar anvelopele de 18 inci rămân în uz, însă într-o variantă mai îngustă. Dispar extensiile de deasupra roților față, iar controlul fluxului de aer din jurul roților este transferat către caroserie și componentele adiacente. Podeaua este simplificată, tunelurile de efect de sol sunt eliminate, iar difuzoarele sunt extinse, cu o forță de apăsare generală redusă și o gardă la sol mai mare.

La nivel de propulsie, Formula 1 păstrează motorul V6 turbo de 1,6 litri, dar crește semnificativ contribuția componentei electrice. Puterea motorului electric este triplată, iar raportul dintre energia electrică și cea generată de motorul termic se apropie de 50/50. Sistemul de recuperare a energiei permite reîncărcarea bateriei cu de două ori mai multă energie pe tur, în timp ce MGU-H este eliminat din configurație.

Începând cu 2026, toate monoposturile vor utiliza combustibil sustenabil avansat, produs din surse precum captarea carbonului, deșeuri municipale și biomasă non-alimentară, certificat conform standardelor de sustenabilitate. În paralel, regulile de siguranță sunt actualizate, cu teste mai stricte pentru celula de supraviețuire, structuri de impact reproiectate și sisteme suplimentare de semnalizare vizuală.