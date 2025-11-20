Nissan Japonia va reduce producția cu încă 1.400 de vehicule săptămâna viitoare la uzina sa din Kyushu, pe fondul perturbărilor apărute în aprovizionarea cu cipuri legate de Nexperia, deținută de chinezi, care continuă să afecteze operațiunile interne, a subliniat Reuters.

Această reducere urmează unei scăderi de 900 de vehicule care a avut loc săptămâna trecută. De data aceasta, tăierile vor viza minivanul Serena, dar și SUV-ul Rogue, cunoscut local sub numele X-Trail.

Nissan Motor a transmis într-un comunicat că va încerca să minimizeze orice impact asupra livrărilor către clienți odată ce aprovizionarea se stabilizează. „Facem ajustările necesare în producție pentru a gestiona riscurile asociate”, se arată în declarație, fără alte detalii suplimentare.

Uzina Oppama va produce mai puține modele Note

Perturbarea survine într-un moment dificil pentru Nissan, care a raportat o scădere de 16,5% a vânzărilor retail în Japonia pentru prima jumătate a anului fiscal, alimentată de îngrijorările clienților privind situația financiară a companiei.

Uzina din Kyushu, operată de Nissan Motor Kyushu în prefectura Fukuoka, și-a reluat operațiunile normale luni, însă va reduce din nou producția începând cu 24 noiembrie, conform unor surse din interiorul companiei. Planul se poate modifica dacă Nissan reușește să rezolve problema aprovizionării cu cipuri, de exemplu prin obținerea de componente alternative.

Separat, la uzina Oppama, situată lângă Tokyo, vor fi produse mai puține modele Note decât inițial planificat pentru a doua săptămână consecutiv, iar planurile de producție pentru decembrie la ambele uzine sunt încă în revizuire.

Presiunea asupra producătorilor auto începe să scadă

Mai mulți producători auto la nivel global au fost nevoiți să reducă sau să oprească producția din cauza perturbărilor generate de Nexperia, deși unii au găsit soluții alternative. Honda a anunțat marți că va începe reluarea operațiunilor normale la uzina sa din America de Nord de luni, după ce a asigurat un anumit nivel de livrare de cipuri.

Nexperia a precizat vineri că va continua să ofere opțiuni alternative de aprovizionare pentru a atenua impactul unui conflict între Olanda, unde compania are sediul central, și China.

Nissan a anunțat luna trecută că se așteaptă să înregistreze o pierdere operațională anuală de 275 miliarde yeni (1,78 miliarde dolari) în anul care se încheie în martie, din cauza tarifelor americane, a perturbării aprovizionării cu cipuri și a altor probleme de supply chain.