Nissan Motor va reduce producția SUV-ului său cel mai bine vândut, Rogue, în Japonia, începând de săptămâna viitoare, din cauza aprovizionării insuficiente cu cipuri de la firma olandeză Nexperia, potrivit unei persoane familiarizate cu problema, citată de Reuters.

Este cea mai recentă consecință a crizei diplomatice care implică producătorul de cipuri.

Nissan intenționează să reducă producția modelului SUV Rogue cu aproximativ 900 de vehicule în săptămâna care începe pe 10 noiembrie la fabrica sa din sud-vestul Kyushu, a declarat sursa citată, care a refuzat să fie identificată deoarece informația nu este publică.

Cel mai bine vândut SUV

Producătorul auto revizuiește, de asemenea, producția planificată pentru fabrică pentru săptămâna din 17 noiembrie, deoarece aprovizionarea cu piese care utilizează cipuri Nexperia rămâne afectată.

Modelul Rogue, comercializat sub denumirea X-Trail în Japonia și Marea Britanie, a fost cel mai bine vândut model Nissan în Statele Unite anul trecut, cu aproape 246.000 de vehicule. Nissan produce, de asemenea, modele Rogue la Smyrna, în statul american Tennessee.

Situație complicată și ajustări de producție

Nissan a mai afirmat pentru Reuters că va implementa „ajustări de producție la scară mică” în săptămâna 10 noiembrie, care vor afecta câteva sute de vehicule la fabrica din Kyushu și la fabrica din Oppama, la sud de Tokyo, unde produce modelul compact Note.

Compania a afirmat că situația rămâne fluidă și că monitorizează îndeaproape evoluțiile. „Odată ce aprovizionarea se va stabiliza, ne vom recupera rapid și ne vom asigura că orice impact asupra livrărilor către clienți va fi minimizat”, a afirmat compania.

Alți producători afectați

Producătorii de automobile din întreaga lume se chinuie să facă față reducerii aprovizionării legate de Nexperia, care afectează producția și a determinat unele firme să concedieze personal.

China a interzis exporturile de produse Nexperia după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra firmei în septembrie, invocând teama de transferuri de tehnologie către compania-mamă chineză, Wingtech, pe care Statele Unite au semnalat-o ca un potențial risc de securitate.

Deși majoritatea cipurilor Nexperia sunt produse în Europa, aproximativ 70% sunt ambalate în China înainte de distribuție. China a declarat sâmbătă că va lua în considerare scutiri pentru exporturile de cipuri afectate de măsura luată de olandezi. Marți, însă, ministerul chinez al comerțului a emis un comunicat prin care solicita Olandei să „înceteze să se amestece” în afacerile interne ale Nexperia.

O altă fabrică din Kyushu, administrată de filiala Nissan, Nissan Shatai, care produce SUV-uri, inclusiv modelul Patrol, nu este afectată deocamdată, a adăugat sursa.

Un purtător de cuvânt al Nissan Shatai a declarat pentru Reuters că, în acest moment, nu există niciun impact asupra producției, adăugând că situația este monitorizată cu atenție.

Nissan a declarat săptămâna trecută că riscurile legate de lanțul de aprovizionare, inclusiv problemele generate de Nexperia, vor fi cel mai mare obstacol pentru producătorul auto în a doua jumătate a anului fiscal, iar directorul executiv Guillaume Cartier a spus reporterilor că Nissan „nu are probleme până în prima săptămână a lunii noiembrie” în ceea ce privește aprovizionarea cu cipuri.

Honda Motor a suspendat producția la o fabrică din Mexic săptămâna trecută și a făcut ajustări la producția sa din SUA și Canada din cauza acestei probleme.

Furnizorii de componente auto utilizează cipuri Nexperia în piese care variază de la frâne și geamuri electrice la lumini și sisteme de divertisment.