Orașul Pecica din județul Arad va implementa un sistem de transport public local bazat pe autobuze electrice, finanțat în mare parte din fonduri europene.

Lucrările de amenajare a 24 de stații au început deja, acestea urmând să deservească principalele puncte din oraș și localitățile aparținătoare Turnu și Sederhat, transmite Agerpres.

Primarul Petru Antal a declarat că proiectul are o valoare totală de 5,1 milioane de euro, din care 4,1 milioane provin din fonduri europene nerambursabile.

„Am început amenajarea stațiilor inteligente, dotate cu sisteme de acces și avertizare pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările vor dura aproximativ trei luni, iar autobuzele electrice vor fi livrate cel târziu în luna august. Proiectul include și un sistem modern de e-ticketing, dar se va păstra și varianta clasică de achiziție a biletelor”, a spus edilul.

Circulație adaptată la nevoile locuitorilor

Autobuzele electrice vor funcționa pe trasee care leagă punctele de interes din oraș și localitățile Turnu și Sederhat, cu program adaptat la orarul școlar și la mersul trenurilor, asigurând acces rapid la gară.

Primarul Antal a menționat că, după implementarea sistemului local, se va solicita finanțatorului ADR Vest aprobarea pentru prelungirea liniei până în orașul Bătania din Ungaria, unde trăiește o importantă comunitate de români. Autobuzele ar urma să circule de la Turnu pe drumul național până în Ungaria, dar există și un proiect de reabilitare a unui drum istoric care ar scurta traseul cu aproximativ 10 kilometri.

O parte din acest drum este deja modernizată, pe o lungime de trei kilometri, dar mai sunt necesare lucrări pe aproximativ șapte kilometri până la graniță.

Colaborare transfrontalieră

Orașele Pecica și Bătania sunt înfrățite din 1994 și au colaborat intens, mai ales după aderarea României la UE. În zona Bătania locuiesc aproximativ 1.000 de români, în timp ce populația Pecica se ridică la 5.000 de locuitori.

Primarul a subliniat că autoritățile ungare sunt interesate de această legătură, care ar facilita accesul locuitorilor la autostrada pan-europeană prin România, iar pentru finanțarea reabilitării drumului se iau în calcul fonduri europene.

În prezent, în județul Arad, doar municipiul Arad și orașul Ineu mai dispun de servicii proprii de transport public local.