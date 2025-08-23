Parteneriatul Audi-SAIC combină tehnologia germană cu inovația chineză în noul E5 Sportback

Partneriatul Audi-SAIC din China, care poartă numele AUDI, se pregătește să lanseze primul său model pe piață.

Modelul AUDI E5 Sportback va fi produs într-o fabrică dedicată, aflată în cadrul unității de producție SAIC Volkswagen din Anting (China), iar livrările către clienți vor începe din septembrie. Prima mașină a ieșit de pe linia de producție pe 18 august, iar comenzile au început să fie primite în aceeași zi. Pentru început, fabrica AUDI va avea 700 de angajați, iar alte două modele ar urma să intre în producție în următorii doi ani. Potrivit constructorului, unitatea de producție din Anting are un nivel înalt de automatizare, tehnologii de ultimă generație și un sistem complet digital de management al producției.

Noua marcă îmbină ingineria, tehnologia și calitatea germană cu inovația de ultimă oră chineză

Fermín Soneira, CEO-ul cooperării Audi-SAIC, spune că noua marcă îmbină ingineria, tehnologia și calitatea germană cu inovația de ultimă oră chineză, rezultatul fiind o mașină fără compromisuri. „E5 Sportback întruchipează viziunea noastră de a aduce împreună ce e mai bun din ambele lumi”, a declarat Soneira.

AUDI E5 Sportback este primul model al noului constructor de pe piața modelelor electrice, acesta intenționând să aducă trăsăturile premium ale brandului german consacrat lângă propulsia electrică și tehnologia chineză. E5 este un fastback care dezvoltă peste 770 de cai-putere și promite o autonomie de până la 770 de kilometri. În același timp, este un model de dimensiuni destul de mari, fiind cu peste 5 centimetri mai lung decât noul A5 Avant (break).

Modelul va fi construit pe noua platformă ADP (Advanced Digitized Platform), tracțiunea va fi pe puntea spate sau quattro, iar sprintul 0-100 km/oră va putea fi realizat în 3,4 secunde cu motorizarea de top.

Prețuri de la 32.000 de dolari

Totodată, noul model AUDI va fi capabil să comunice cu sisteme externe (mașini, infrastructură, servicii online) prin intermediul internetului, iar update-urile se vor face de la distanță. Deși ar avea cu siguranță succes și în alte țări, modelele AUDI sunt destinate doar pieței din China.

Site-ul AUDI din China anunță pentru varianta de top E5 Sportback (ofertă limitată) un preț de pornire echivalent cu aproximativ 44.500 de dolari, în timp ce modelul de bază pornește de la peste 32.000 de dolari.