Producătorul german de automobile sport Porsche AG a raportat vineri o scădere de 10% a vânzărilor la nivel global în 2025, pe fondul condiţiilor dificile de pe piaţa auto şi al concurenţei tot mai acerbe, transmite DPA, preluat de Agerpres.

Subsidiară a grupului Volkswagen, Porsche a livrat anul trecut 279.400 de maşini sport şi vehicule de teren.

În China, cea mai mare piaţă auto din lume, vânzările au înregistrat un recul de 26% în 2025, ajungând la 41.900 de unităţi, marcând astfel al patrulea an consecutiv de scădere, de la 95.700 de vehicule livrate în 2021. Fostul CEO, Oliver Blume, afirmase anul trecut de mai multe ori că piaţa de lux din China aproape s-a prăbuşit, ca urmare a reticenţei consumatorilor de a cheltui, în contextul crizei imobiliare din ţară.

În Germania, livrările au scăzut cu 16%, iar în restul Europei cu 13%. În alte regiuni, precum Africa, America Latină, Australia, Japonia şi Coreea de Sud, au fost raportate doar scăderi uşoare.

America de Nord rămâne cea mai importantă piaţă pentru Porsche, cu vânzări stabile faţă de 2024, în ciuda taxelor vamale, aproximativ 86.200 de vehicule fiind livrate în regiune.