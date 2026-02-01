Prefectura Constanța atacă în instanță hotărârea privind compensarea taxei auto de 200 de lei

Prefectura Constanța a sesizat instanța de contencios administrativ pentru anularea hotărârii Consiliului Local prin care a fost aprobată compensarea taxei de 200 de lei plătită de șoferii din municipiu.

Acțiunea a fost depusă la Tribunalul Constanța – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, potrivit Info Sud-Est.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului – Județul Constanța, demersul vizează Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 12 decembrie 2025, care prevedea compensarea, în anul fiscal 2026, a taxei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanța. Taxa fusese instituită prin HCL nr. 412/2024, act administrativ anulat ulterior prin hotărâre judecătorească definitivă.

Prefectura precizează că, anterior sesizării instanței, a transmis o notificare secretarului general al municipiului, prin care a solicitat reanalizarea hotărârii de către Consiliul Local. Întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, instituția a decis să formuleze cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Decizia Prefecturii fusese anticipată public în ședința Consiliului Local de joi, când primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac (PNL), a sugerat că hotărârea va fi atacată în instanță. „Mai așteptați puțin, așteptați până mâine”, a declarat edilul, răspunzând unei întrebări formulate de consilierul local USR Cătălin Iacob privind lipsa aplicării compensării, la o zi după adoptarea hotărârii.

Hotărârea contestată a fost inițiată de consilierii din opoziție și adoptată după a doua încercare, la 12 decembrie 2025. Atunci, proiectul a fost votat cu 14 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” și 6 abțineri. Printre susținătorii proiectului s-au numărat consilieri USR, AUR, Forța Dreptei, PMP, un consilier independent, un consilier PSD și un consilier PNL. Grupul PNL a anunțat că va vota împotrivă, iar primarul Vergil Chițac nu a participat la ședință.

Conform hotărârii adoptate, compensarea urma să se realizeze din oficiu, fără cerere din partea contribuabililor, și să se aplice obligațiilor fiscale aferente anului 2026, până la data de 31 martie 2026.

Contextul disputei este legat de taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanța, datorată de proprietarii de autovehicule înregistrate fiscal în evidențele autorității locale. Această taxă a fost anulată definitiv de Curtea de Apel Constanța la sfârșitul lunii noiembrie 2025, după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța dispusese deja anularea ei. Instanța de apel a respins recursul Consiliului Local și a admis recursul formulat de avocați din Constanța, care au contestat legalitatea hotărârii prin care fusese introdusă taxa.

Cu toate acestea, taxa a fost propusă din nou pentru anul 2026 de către primarul Vergil Chițac și adoptată de Consiliul Local, în pofida deciziilor judecătorești definitive. Taxa se aplică pentru fiecare autovehicul deținut și înregistrat fiscal în municipiu, cu anumite excepții, precum proprietarii care dețin abonament de parcare sau cei care parchează exclusiv în Zona 2 a orașului.

Rămâne ca Tribunalul Constanța să se pronunțe asupra legalității hotărârii privind compensarea taxei, demers care redeschide disputa juridică dintre autoritățile locale și Prefectură în legătură cu această obligație fiscală.