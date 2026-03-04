dark
VIDEO Renault lansează Bridger Concept și pregătește ofensiva globală pe segmentul SUV-urilor urbane

Redacția TechRider
4 martie 2026
Renault Bridger Concept
Renault Bridger Concept/ Credit foto: Renault
Renault își continuă ofensiva pe piețele internaționale și anunță oficial numele noului său vehicul demonstrativ: Bridger Concept. Modelul prefigurează un viitor SUV urban de serie, dezvoltat pentru a răspunde mai bine nevoilor familiilor care trăiesc în mediul urban, se arată într-un comunicat de presă al companiei franceze, transmis către TechRider.ro.

Noul concept marchează o etapă importantă în strategia globală a mărcii și oferă indicii clare despre direcția de dezvoltare a gamei Renault în segmentul urban compact.

SUV sub 4 metri, fără compromisuri la spațiu

Bridger Concept impresionează prin proporții: o lungime de sub patru metri, însă promite un spațiu interior generos, fără compromisuri în ceea ce privește confortul pasagerilor.

Designul este descris de producător drept puternic și îndrăzneț, aliniat noii identități vizuale Renault. Conceptul îmbină robustețea specifică unui SUV cu dimensiunile adaptate traficului urban, un segment extrem de competitiv pe piețele internaționale.

Un nume cu semnificație strategică

Denumirea „Bridger” provine din cuvântul englezesc „bridge” (pod), la care a fost adăugat sufixul „-er”, o formulă deja utilizată în portofoliul Renault.

Potrivit Sylviei dos Santos, Head of Naming Strategy în cadrul Diviziei Globale de Marketing Renault, numele sugerează robustețe și conexiune, și reflectă atât designul asertiv al conceptului, cât și ideea de legătură umană la bord, în spiritul filosofiei Renault „voitures à vivre” (mașini pentru viață).

Oficialul a subliniat că Bridger urmează aceeași logică de denumire precum modelul Duster: un nume scurt, puternic și ușor de reținut, menit să susțină ambițiile internaționale ale mărcii.

Lansare oficială pe 10 martie

Toate detaliile noului Bridger Concept vor fi prezentate pe 10 martie, odată cu lansarea planului strategic „futuREady” al Renault Group. Evenimentul va fi transmis online, începând cu ora 10:00 (ora României), pe platforma oficială a grupului.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

