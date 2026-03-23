Prețurile combustibililor au înregistrat creșteri semnificative în Europa de Sud-Est, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unei analize realizate de presa bulgară, citată de Rador, Bulgaria se menține printre piețele cu prețuri relativ moderate: benzina A-95 variază între 1,24 și 1,29 euro pe litru, iar motorina între 1,26 și 1,31 euro.

Autoritățile au alocat 25 de milioane de euro pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili, însă nu au introdus, deocamdată, un mecanism direct de control al prețurilor.

În alte state din regiune, scumpirile sunt mai accentuate. În Bosnia și Herțegovina, motorina s-a scumpit cu aproape 30% de la începutul lunii martie, depășind în unele cazuri 1,60 euro pe litru.

Autoritățile au intensificat controalele și au aplicat sancțiuni consistente pentru nereguli pe piață.

Serbia a adoptat unele dintre cele mai dure măsuri: a plafonat prețurile, a redus accizele și a limitat exporturile de combustibili, utilizând inclusiv rezervele strategice pentru stabilizarea pieței.

Și Croația a introdus plafoane temporare, stabilind prețuri maxime de aproximativ 1,55 euro/litru pentru motorină și 1,50 euro/litru pentru benzină.

În Macedonia de Nord, prețurile sunt reglementate administrativ, benzina situându-se în jurul valorii de 1,27 euro/litru, iar motorina la aproximativ 1,38 euro.

Autoritățile analizează și reducerea TVA pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

Cele mai ridicate prețuri din regiune se înregistrează în Grecia, unde benzina ajunge la circa 1,87 euro/litru, iar motorina la 1,80 euro.

Aici a fost introdus un plafon asupra profiturilor comercianților, iar amenzile pentru abateri pot ajunge până la 5 milioane de euro.

În România, autoritățile pregătesc măsuri de control al prețurilor pe întregul lanț de distribuție, în paralel cu o monitorizare mai strictă a pieței.

De asemenea, Turcia utilizează un mecanism automat de ajustare a accizelor pentru a limita parțial scumpirile.

Pe plan global, presiunile rămân ridicate. Prețul petrolului Brent a urcat recent până la 119 dolari pe baril, în timp ce Agenția Internațională pentru Energie a anunțat că este pregătită să elibereze rezerve suplimentare pentru a stabiliza piața.

Experții avertizează că scumpirea carburanților va avea efecte în lanț asupra economiilor din regiune, contribuind la creșterea costurilor pentru bunuri și servicii, într-un context în care transportul și energia rămân factori esențiali pentru activitatea economică.