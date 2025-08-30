Prima mașină zburătoare din lume începe testele în Silicon Valley

După aproape un deceniu de dezvoltare, prima mașină zburătoare complet electrică din lume, creată de startup-ul american Alef, este pregătită să-și testeze capacitățile pe aeroporturile Half Moon Bay și Hollister din Silicon Valley. Vehiculul hibrid, care poate circula pe șosea și decola vertical, va fi evaluat alături de alte aeronave, într-un mediu controlat, pentru a testa integrarea în traficul aerian existent, anunță Interesting Engineering.

O decizie strategică pentru viitorul mobilității

Alef a început testele cu versiunea Model Zero Ultralight, urmând să extindă gama cu alte modele Model Zero și cu varianta comercială Model A. Compania consideră că aceste aeroporturi ar putea deveni baze permanente pentru flote de mașini zburătoare, marcând un pas major în fuziunea transportului auto cu cel aerian.

„Alef este, înainte de toate, o mașină care folosește infrastructura auto, modelul de business și piața auto. Inovația constă în integrarea sa în infrastructura aviatică și în traficul aerian”, a declarat Jim Dukhovny, CEO Alef.

Tehnologie și performanțe

Vehiculul va fi 100% electric, cu o autonomie de 200 mile la sol și 110 mile în zbor. Clasificat drept „ultralight”, acesta nu necesită certificări legale pentru zbor, dar impune restricții: poate opera doar pe timp de zi și nu poate survola zone dens populate.

Startup-ul a atras deja atenția consumatorilor cu prototipul Model A, prezentat pe rețelele sociale în 2022, și a strâns peste 3.300 de precomenzi pentru mașina complet electrică, cu preț estimat la aproximativ 300.000 de dolari.

Un pas spre aviația electrică de masă

Testele din Silicon Valley nu sunt doar o demonstrație de tehnologie: ele includ și evaluarea sistemelor de siguranță bazate pe inteligență artificială, similare celor folosite în vehicule autonome. Alef subliniază că aviația electrică este mai silențioasă, mai prietenoasă cu mediul și necesită mai puțin spațiu, iar operațiunile în aeroporturi fără turn de control vor ajuta autoritățile, operatorii și piloții să înțeleagă mai bine viitorul mobilității aeriene.

Aceste teste marchează începutul unei noi ere în transportul personal și deschid calea pentru integrarea mașinilor zburătoare în rețelele de transport urbane și regionale, cu potențial de a transforma complet modul în care ne deplasăm în orașe și între orașe.