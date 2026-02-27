Primăria Sectorului 3 a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru realizarea unui sistem de iluminat inteligent și de semnalizare rutieră la trecerile de pietoni.

Contractul prevede instalarea de stâlpi de iluminat, cu sau fără consolă, în funcție de amplasament, precum și realizarea racordurilor la rețeaua electrică.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 25 de milioane de lei, fără TVA. Acordul-cadru va avea o durată de patru ani, iar autoritatea locală estimează semnarea a minimum două contracte subsecvente pe an, în funcție de fondurile disponibile, cu posibilitatea de a încheia mai multe sau mai puține.

Procedura de atribuire este una simplificată, criteriul de selecție fiind prețul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 martie.

Pentru a participa, operatorii economici trebuie să dovedească faptul că, în ultimii cinci ani, au realizat și finalizat lucrări similare în valoare cumulată de cel puțin 10 milioane de lei, fără TVA. Cerința poate fi îndeplinită prin unul până la maximum trei contracte.