Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a venit cu detalii suplimentare privind acordarea ajutorului financiar de 200 de lei pentru carburant, măsură inclusă într-un pachet mai amplu destinat atenuării efectelor creșterii costului vieții.

Potrivit edilului, sprijinul va fi acordat pe o perioadă limitată de șase luni, însă nu lunar, ci în sistem alternativ: o lună da, o lună nu. Practic, beneficiarii vor primi trei tranșe de câte 200 de lei, în funcție de calendarul stabilit de autorități, notează Mediafax.

Cine poate beneficia de ajutor

Schema se adresează exclusiv locuitorilor din Sectorul 4 care îndeplinesc simultan mai multe criterii. Astfel, pentru a fi eligibili, aceștia trebuie:

să aibă domiciliul în Sectorul 4 de cel puțin un an;

să fie angajați, condiție considerată esențială pentru menținerea activității economice;

să dețină un autoturism cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc;

să aibă un venit mediu net pe membru de familie sub pragul de 5.000 de lei.

Primarul a subliniat că măsura vizează în mod direct „oamenii activi”, adică acele persoane care depind de mobilitate pentru a-și păstra locul de muncă și care resimt presiunea creșterii prețurilor la combustibil.

De ce a fost introdusă măsura

Decizia vine pe fondul unei scăderi semnificative a puterii de cumpărare, estimată de edil la aproximativ 30%, în paralel cu o inflație de circa 10% și majorarea taxelor și impozitelor.

În acest context, administrația locală încearcă să compenseze parțial impactul scumpirilor, în special pentru cei care folosesc zilnic autoturismul pentru deplasarea la locul de muncă.

Ajutorul pentru carburant nu este o măsură izolată. Acesta face parte dintr-un pachet mai larg anunțat de primărie, care include și suspendarea taxei de regenerare urbană.

Potrivit lui Daniel Băluță, autoritățile locale au identificat deja resursele bugetare necesare pentru implementarea acestor măsuri, ceea ce ar trebui să permită aplicarea lor fără întârzieri.

Ce impact ar putea avea

Deși suma nu acoperă integral costurile generate de scumpirea carburanților, administrația locală consideră că ajutorul poate oferi un sprijin punctual pentru categoriile vizate.

În același timp, măsura are și un rol social și economic: menținerea mobilității forței de muncă și evitarea unor presiuni suplimentare asupra angajaților cu venituri medii și mici.

Pe termen scurt, astfel de intervenții locale încearcă să atenueze efectele unei perioade caracterizate de volatilitate economică și creșteri accelerate ale prețurilor la energie și transport.