Record de producție / Care sunt SUV-urile care au dus Skoda la 4 milioane de unități

Skoda a produs SUV-ul cu numărul 4.000.000, marcând un moment de referință pentru marca cehă. Primul SUV modern al companiei, Yeti, a fost lansat în 2009, iar în prezent oferta include șapte modele, de la compacte dedicate pieței din India, până la SUV-uri electrice de familie. În acest moment, SUV-urile reprezintă mai mult de jumătate din livrările globale ale producătorului, informează site-ul de presă Skoda.

În doar doi ani, Skoda a trecut de la 3 la 4 milioane de SUV-uri produse, semn că apetitul clienților pentru acest tip de caroserie rămâne ridicat.

Modelele Kodiaq și Kamiq se află printre cele mai bine vândute ale companiei, iar noile Elroq și Enyaq trag în sus vânzările electrice, cu peste 72.000 de unități livrate doar în Europa în prima jumătate a anului.

Gama actuală: de la Kylaq la Kodiaq și Enyaq

Portofoliul SUV al mărcii cuprinde șapte modele, fiecare adresat unui public diferit. În India, Kushaq și Kylaq sunt dezvoltate și produse local, adaptate la specificul pieței. În Europa, Kamiq și Karoq țintesc zona compactă, în timp ce Kodiaq oferă până la șapte locuri. Enyaq și noul Elroq marchează tranziția către electromobilitate, completată de versiunea Enyaq Coupé.

Elroq, prezentat în 2024, a devenit rapid un succes, cu peste 100.000 de comenzi până la sfârșitul lui august 2025. Modelul a fost cel mai vândut EV din Europa în aprilie și iulie. Enyaq, actualizat cu designul „Modern Solid”, continuă să fie unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice, confirmând orientarea Skoda către sustenabilitate.

SUV-urile Skoda sunt fabricate în Cehia, India, Ucraina, Vietnam și, din 2024, și în Kazahstan. În Vietnam, Kushaq este asamblat din kituri CKD trimise din India. Această strategie permite mărcii să răspundă cerințelor locale și să mențină costurile competitive.

Viitorul: un SUV electric de oraș și unul de familie mare

Șkoda anunță două noi modele pentru anii următori. În 2026, va debuta SUV-ul electric de mari dimensiuni, inspirat din conceptul Vision 7S, cu până la șapte locuri.

Mai devreme, în 2025, va intra în producție Epiq, un crossover de oraș complet electric, poziționat ca entry-level pentru electromobilitate accesibilă.

Istoria SUV-urilor Skoda pe scurt