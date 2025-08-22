Primul model electric Jaguar are acces la încărcătoarele Tesla / Clienții de Jaguar I-Pace pot încărca la stațiile Supercharger în SUA

Jaguar I-Pace, primul automobil electric al producătorului britanic și unul dintre primele crossover-uri electrice de lux din lume, poate fi în sfârșit reîncărcat la stațiile Tesla Supercharger din Statele Unite. Conform publicației InsideEV, schimbarea a intrat în vigoare la începutul acestei luni, când Tesla a adăugat Jaguar Land Rover (JLR) pe lista producătorilor auto care pot utiliza rețeaua extinsă de stații de încărcare rapidă DC Supercharger.

Proprietar: „Sunt uimit că acest lucru s-a întâmplat”

În 2023, JLR a declarat că proprietarii primului model electric al companiei vor avea acces la ceea ce este considerat a fi cea mai bună rețea de încărcare rapidă din SUA în 2025. Acum, accesul este în sfârșit deschis pentru mașina electrică scoasă din producție a grupului auto, dar proprietarii se află într-o altă dilemă.

„Sunt uimit că acest lucru s-a întâmplat, având în vedere asistența generală slabă oferită pentru acest vehicul”, a declarat un proprietar de Jaguar I-Pace.

Dilema vine ca urmare a problemelor de fiabilitate pe care modelul I-Pace le are. Nu mai puțin de cinci rechemări au fost emise în SUA pentru a încerca să pună capăt incendiilor bateriilor de înaltă tensiune. Problema era atât de gravă încât Jaguar a decis să răscumpere mii de I-Pace produse în anul 2019.

Producția de I-Pace s-a încheiat la finalul anului trecut

Producția crossover-ului electric s-a încheiat la sfârșitul anului trecut. Acum, proprietarii trebuie să găsească un echilibru între utilizarea adaptoarelor de încărcare care nu sunt aprobate de Jaguar și speranța că mașinile lor nu vor lua foc. În 2023, când Jaguar a anunțat că va avea acces la rețeaua de încărcare rapidă DC a Tesla, a declarat că proprietarii de vehicule mai vechi vor primi adaptoare de încărcare certificate.

Acest lucru nu s-a întâmplat încă, un reprezentant al companiei afirmând că nu se știe când vor fi disponibile adaptoarele NACS-CCS1 pentru proprietarii de I-Pace. Reamintim că I-Pace are un port de încărcare CCS1, în timp ce marea majoritate a stațiilor de încărcare Tesla au cabluri de încărcare NACS. Prin urmare, este necesar un adaptor de încărcare.

Problema ar fi că, dacă ceva ar merge prost în timpul unei sesiuni de încărcare în timp ce se utilizează un adaptor care nu este aprobat de producător, Jaguar ar putea spune că garanția a fost anulată, lăsând proprietarul să suporte întreaga factură de reparații.

Viitorii proprietari de vehicule electrice Jaguar nu ar trebui să se confrunte cu astfel de probleme. Modelele viitoare ale companiei vor fi echipate din fabrică în SUA cu un port de încărcare NACS, ceea ce va face ca utilizarea adaptoarelor la stațiile de încărcare Supercharger să fie irelevantă.