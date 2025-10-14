Două valuri noi de concedieri în sectorul software pentru industria auto: ZF TRW Timișoara și Tata Technologies Brașov reduc personalul

Sectorul software dedicat industriei auto traversează o perioadă dificilă în România. Potrivit unei postări recente a lui Doru Șupeală, expert în comunicare și cultură organizațională, două companii majore din domeniu: ZF TRW și Tata Technologies, anunță noi valuri de concedieri colective.

La Timișoara, compania germană ZF TRW închide integral divizia de software automotive, ceea ce înseamnă că aproximativ 170 de ingineri software își vor pierde locurile de muncă. Posturile sunt desființate complet, iar deocamdată nu există informații oficiale privind eventuale compensații financiare.

Potrivit lui Șupeală, șansele ca specialiștii afectați să își găsească rapid alte poziții în același domeniu sunt reduse, în contextul în care întreaga industrie traversează o perioadă de restructurări, iar Timișoara este unul dintre centrele majore de dezvoltare software pentru sectorul auto.

Două valuri de concedieri lovesc IT-ul auto din România

Situația este tensionată și la Brașov, unde Tata Technologies, companie cu capital indian, urmează să concedieze între 10 și 15 ingineri software care lucrau exclusiv în regim remote, tot în zona de inginerie automotive. Potrivit unui mesaj primit de Șupeală de la un angajat al companiei, procesul de concediere ar fi lipsit de transparență:

„Firma refuză să ofere informații scrise celor afectați, comunicând doar verbal. Managerii locali nu intervin, iar deciziile par impuse de la nivelul conducerii din India”, se arată în mesaj.

ZF este prezentă în România din 2015, după achiziția filialelor din Timișoara și Roman de la compania americană TRW Automotive. Ulterior, în 2019, integrarea centrului tehnic BeeSpeed Engineering a consolidat misiunea globală a grupului de a susține inovația în mobilitate și conectivitatea între vehicule.

De cealaltă parte, Tata Technologies Limited este o companie globală de servicii digitale de inginerie și dezvoltare de produse, cu activitate în industriile auto, aerospațială și de utilaje industriale, care își propune să sprijine dezvoltarea sustenabilă și să contribuie la tranziția către soluții de mobilitate electrică și ecologică.