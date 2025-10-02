Furnizorul german ZF Group va reduce 7.600 de locuri de muncă în divizia de sisteme de propulsie până în 2030, pe fondul cererii scăzute pentru mașini electrice

ZF Friedrichshafen, unul dintre cei mai mari furnizori de componente auto din Germania, va reduce aproximativ 7.600 de locuri de muncă în divizia sa de tehnologie pentru sisteme de propulsie electrificate până în anul 2030. Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare convenit împreună cu consiliul angajaților și sindicatul IG Metall, menit să răspundă provocărilor din industria auto, potrivit Reuters.

Compania, care are circa 30.000 de angajați în această divizie, va elimina astfel un sfert din personalul unității. Reducerile vor fi realizate prin măsuri precum pensionarea anticipată, pachete compensatorii și programe de recalificare, cu angajamentul de a evita concedierile forțate. Totodată, programul de lucru săptămânal la unitățile germane va fi redus cu aproximativ 7% până în 2027, iar majorarea salarială planificată de 3,1% va fi amânată din aprilie 2026 până în octombrie 2026.

ZF a precizat că aceste măsuri vor contribui la reducerea costurilor cu peste 500 de milioane de euro până în 2027. Compania se confruntă cu presiuni puternice generate de scăderea cererii de vehicule electrice, tensiunile comerciale globale și povara datoriilor acumulate în urma achizițiilor anterioare.

Noua strategie a fost anunțată în aceeași zi în care Mathias Miedreich a preluat funcția de director general, după plecarea anticipată a lui Holger Klein, ca urmare a unor divergențe privind viitorul diviziei de propulsie. „Acordul reprezintă o modalitate de a explora căi noi pentru industrie, dar recunoaștem că aceste reduceri sunt tăieri dificile pentru angajați”, a declarat Miedreich.

Un element important al deciziei este păstrarea diviziei de propulsie în cadrul companiei. ZF a renunțat astfel la planurile anterioare de separare a acestei unități, care produce atât sisteme electrice, cât și convenționale și hibride.

Acordul survine după luni de proteste ale angajaților ZF, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul locurilor de muncă. „Acest pact transmite un semnal de încredere în tehnologiile ‘Made in Germany’”, a afirmat Achim Dietrich, șeful consiliului angajaților. La rândul său, reprezentanta IG Metall, Barbara Resch, a subliniat: „Muncitorii au făcut concesii și se așteaptă ca ZF să rămână un motor al locurilor de muncă, cu condiții corecte.”

Decizia ZF reflectă o tendință mai amplă în sectorul auto german, unde furnizorii sunt cei mai afectați de tranziția către electromobilitate și de condițiile economice incerte. Doar săptămâna trecută, Bosch a anunțat alte 13.000 de disponibilizări. Potrivit asociației industriei auto VDA, aproximativ 55.000 de locuri de muncă au fost pierdute în sectorul auto german din 2023, majoritatea în rândul furnizorilor.

ZF Group rămâne unul dintre cei mai importanți producători globali de tehnologii pentru sisteme de propulsie și se angajează să sprijine angajații afectați prin programe de recalificare și transfer către alte roluri. În pofida măsurilor dureroase, compania consideră că restructurarea este necesară pentru a-și asigura viitorul într-o piață auto aflată într-o perioadă de schimbări majore.