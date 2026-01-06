Producătorul american de vehicule electrice Lucid Group a raportat livrări peste așteptări în trimestrul al patrulea și pe întreg anul 2025, într-un context dificil pentru industria EV, marcat de scăderea cererii după expirarea stimulentelor fiscale din Statele Unite, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lucid a livrat 5.345 de vehicule în ultimul trimestru al anului, peste estimarea medie a analiștilor de 5.070 de unități, conform datelor Visible Alpha. Comparativ cu trimestrul anterior, livrările au crescut cu 31%. Producția a avansat însă într-un ritm mult mai rapid, mai mult decât dublându-se la 8.412 vehicule, ceea ce evidențiază dificultățile companiei de a transforma creșterea capacității de producție în vânzări efective.

Pentru întregul an 2025, Lucid a produs 18.378 de vehicule, ușor peste așteptările pieței, iar livrările au ajuns la 15.841 de unități, în creștere cu 55% față de anul precedent. Compania încearcă să își extindă baza de clienți pe fondul unei cereri mai slabe pentru modelele electrice premium, într-un context economic caracterizat de costuri ridicate de finanțare.

În noiembrie, Lucid a lansat SUV-ul Gravity Touring, cu un preț de pornire de 79.900 de dolari, semnificativ sub nivelurile de peste 100.000 de dolari care au definit până acum mare parte din oferta sa. Totodată, în 2025, compania a introdus reduceri și oferte promoționale pentru sedanurile sale de lux Air, pentru a stimula interesul consumatorilor.

Rezultatele Lucid vin într-un moment dificil pentru sectorul EV. Tesla a raportat recent al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, pierzând poziția de lider global în favoarea companiei chineze BYD, în timp ce Rivian a anunțat livrări sub așteptări pentru 2025.

Lucid a precizat că va publica rezultatele financiare complete pentru trimestrul al patrulea pe 24 februarie, după închiderea piețelor.