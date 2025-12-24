dark
Producția de autoturisme din UK se stabilizează, pe fondul redresării Jaguar Land Rover și a lansării producției pentru Nissan Leaf

Daniel Simion
24 decembrie 2025
fabrica-Nissan-Sunderland-Marea-Britanie-UK
Sursa foto: SWNS / SWNS / Profimedia
Producția britanică de autoturisme a scăzut cu 1,7% în luna noiembrie până la 63.126 de unități, potrivit datelor din industrie citate de Reuters. Ușoara scădere vine pe fondul redresării producției după incidentul cibernetic de la jaguar Land Rover și lansarea producției unui Nissan electric în fabrica din Sunderland.

JLR, deținută de Tata Motors, și-a reluat producția în octombrie, după o întrerupere de șase săptămâni cauzată de un atac cibernetic. Acesta a afectat aproape o lună compania britanică, cu guvernul Marii Britanii fiind nevoit să intervină pentru a minimiza pierderile suferite de grupul auto.

Producția la Jaguar Land Rover revine la normal / Oprirea din cauza atacurilor cibernetice a durat șase săptămâni

Între timp, Nissan a început să construiască cel mai recent vehicul electric al său la cea mai mare fabrică de automobile din Marea Britanie, situată în Sunderland, marcând un pas important în trecerea industriei auto britanice de la benzină și motorină. Totodată, și Jaguar trece la producția de EV-uri, cu finalizarea producției SUV-ului F-Pace.

În ansamblu, producția de vehicule din Marea Britanie, inclusiv vehiculele comerciale, a scăzut cu 14,3% până la 65.932 de unități în noiembrie, o îmbunătățire semnificativă față de cifrele lunii trecute, a declarat Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT).

Cu toate acestea, sectorul a avertizat că propunerile Comisiei Europene de a lega noile flexibilități și subvenții privind CO2 de condițiile made in EU ar putea submina sprijinul recent al guvernului britanic și ar putea afecta relațiile comerciale reciproc avantajoase dintre cele două regiuni.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

