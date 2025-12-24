Producția de autoturisme din UK se stabilizează, pe fondul redresării Jaguar Land Rover și a lansării producției pentru Nissan Leaf

Producția britanică de autoturisme a scăzut cu 1,7% în luna noiembrie până la 63.126 de unități, potrivit datelor din industrie citate de Reuters. Ușoara scădere vine pe fondul redresării producției după incidentul cibernetic de la jaguar Land Rover și lansarea producției unui Nissan electric în fabrica din Sunderland.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

JLR, deținută de Tata Motors, și-a reluat producția în octombrie, după o întrerupere de șase săptămâni cauzată de un atac cibernetic. Acesta a afectat aproape o lună compania britanică, cu guvernul Marii Britanii fiind nevoit să intervină pentru a minimiza pierderile suferite de grupul auto.

Între timp, Nissan a început să construiască cel mai recent vehicul electric al său la cea mai mare fabrică de automobile din Marea Britanie, situată în Sunderland, marcând un pas important în trecerea industriei auto britanice de la benzină și motorină. Totodată, și Jaguar trece la producția de EV-uri, cu finalizarea producției SUV-ului F-Pace.

În ansamblu, producția de vehicule din Marea Britanie, inclusiv vehiculele comerciale, a scăzut cu 14,3% până la 65.932 de unități în noiembrie, o îmbunătățire semnificativă față de cifrele lunii trecute, a declarat Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT).

Cu toate acestea, sectorul a avertizat că propunerile Comisiei Europene de a lega noile flexibilități și subvenții privind CO 2 de condițiile made in EU ar putea submina sprijinul recent al guvernului britanic și ar putea afecta relațiile comerciale reciproc avantajoase dintre cele două regiuni.