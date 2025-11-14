dark
Producția la Jaguar Land Rover revine la normal / Oprirea din cauza atacurilor cibernetice a durat șase săptămâni

Redacția TechRider
14 noiembrie 2025
Sursa foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia
Jaguar Land Rover a anunțat vineri că operațiunile sale de producție au revenit la normal după ce un atac cibernetic a forțat o oprire de șase săptămâni a fabricilor sale din Marea Britanie, perturbând lanțurile de aprovizionare și costând producătorul de automobile sute de milioane de lire sterline, titrează Reuters.

Producătorul britanic de automobile de lux, deținut de Tata Motors din India, a reluat producția în octombrie după o repornire treptată, în urma opririi sistemelor la începutul lunii septembrie pentru a limita incidentul. Atunci, un atac cibernetic major a afectat fabrica JLR din Regatul Unit, atac ce a vizat și alte companii, precum retailerul Marks & Spencer.

Compania a anunțat la momentul respectiv că operațiunile vor fi reluate treptat, dar JLR a tot venit cu amânări. Acest lucru a făcut ca guvernul britanic să intervină prin achiziția de piese auto pentru a salva furnizorii Jaguar Land Rover. Totodată, guvernul a oferit garanții de împrumut de 2 miliarde de dolari pentru compania afectată.

Marea Britanie oferă garanţii de împrumut de 2 miliarde de dolari pentru Jaguar Land Rover, după un atac cibernetic

La o lună după atac, compania anunțase că va relua treptat operațiunile. Conform Sky News, atacul a oprit producția de automobile în întregul lanț de aprovizionare, iar angajații au fost nevoiți să intre în concediu. Economia Marii Britanii a fost prejudiciată de aproape 2 miliarde de lire sterline după atac, iar producția auto a scăzut cu 27% în luna septembrie.

Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover

