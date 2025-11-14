Jaguar Land Rover a anunțat vineri că operațiunile sale de producție au revenit la normal după ce un atac cibernetic a forțat o oprire de șase săptămâni a fabricilor sale din Marea Britanie, perturbând lanțurile de aprovizionare și costând producătorul de automobile sute de milioane de lire sterline, titrează Reuters.

Producătorul britanic de automobile de lux, deținut de Tata Motors din India, a reluat producția în octombrie după o repornire treptată, în urma opririi sistemelor la începutul lunii septembrie pentru a limita incidentul. Atunci, un atac cibernetic major a afectat fabrica JLR din Regatul Unit, atac ce a vizat și alte companii, precum retailerul Marks & Spencer.

Compania a anunțat la momentul respectiv că operațiunile vor fi reluate treptat, dar JLR a tot venit cu amânări. Acest lucru a făcut ca guvernul britanic să intervină prin achiziția de piese auto pentru a salva furnizorii Jaguar Land Rover. Totodată, guvernul a oferit garanții de împrumut de 2 miliarde de dolari pentru compania afectată.

La o lună după atac, compania anunțase că va relua treptat operațiunile. Conform Sky News, atacul a oprit producția de automobile în întregul lanț de aprovizionare, iar angajații au fost nevoiți să intre în concediu. Economia Marii Britanii a fost prejudiciată de aproape 2 miliarde de lire sterline după atac, iar producția auto a scăzut cu 27% în luna septembrie.