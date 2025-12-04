Vânzările Volvo scad cu 10% față de anul trecut / Piața din Statele Unite este în declin

Producătorul auto suedez Volvo a raportat o scădere a vânzărilor în noiembrie, continuând trendul descendent din acest an. Reuters titrează că declinul vine pe fondul presiunii tarifelor comerciale, dar și al cererii reduse din Satele Unite.

Compania, deținută majoritar de chinezii de la Geely Holding, a declarat că a vândut 60.244 de mașini în noiembrie, o scădere de 10% față de anul precedent. Per total, vânzările Volvo au scăzut cu 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Cifrele de vânzări din noiembrie evidențiază provocările structurale și de transformare care afectează atât Volvo Cars, cât și industria în general”, a declarat directorul comercial al Volvo Cars, Erik Severinson.

Grupul, care vizează o marjă de profit operațional pe termen lung de peste 8% ca parte a unei recente revizuiri a strategiei, a declarat că vânzările de mașini complet electrice au crescut cu 4% față de anul precedent, reprezentând 24% din volumul total.

Vânzările de mașini electrificate în ansamblu, incluzând și hibridele plug-in, au scăzut cu 5%, reprezentând 50% din volumul total al vânzărilor. Volvo Cars nu a furnizat o defalcare regională a cererii, dar a declarat că vânzările din SUA au rămas modeste după eliminarea treptată a creditelor fiscale pentru vehiculele electrice în această țară.