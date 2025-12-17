Dacia a înregistrat scăderi ale livrărilor pe piața din Marea Britanie. Cu un volum de 2.765 de unități înmatriculate, Dacia a pierdut din cita de piață și a înregistrat o scădere de 14 procente față de aceeași perioadă a anului trecut (luna noiembrie), conform Profit.ro.

Facelift-ul gamei Dacia, una dintre cauzele scăderii în vânzări

Diferența de aproximativ 500 de vehicule în minus este, cel mai probabil, reacția pieței la lansarea versiunilor facelift din gama Dacia. Cele mai mari schimbări sunt reprezentate de noile motorizări de pe:

Dacia Duster, prin introducerea opțiunii Hybrid 155 cu motor termic de 1,8 litri;

Duster și Bigster, ce vin acum cu sistem de propulsie hibrid, tracțiune integrală și cutie automată;

Sandero și Jogger, prin introducerea opțiunii Hybrid 155 cu motor termic de 1,8 litri;

Spring, prin introducerea unui motor electric de 80 de cai putere.

Ford Puma, în vârful clasamentului

Evoluția Dacia din ultimele luni se vede în consecință și pe întreg anul. Brandul românesc are în acest moment o scădere mică, dar care s-ar putea menține până la final de an. Cu un volum total de 28.397 de vehicule înmatriculate, marca românească a vândut cu circa 300 de vehicule mai puțin în intervalul ianuarie-noiembrie (-1,03%), având o cotă de piață în scădere, la 1,52%.

Astfel, clienții preferă să își amâne achiziția în așteptarea versiunilor îmbunătățite ale modelelor românești. Iar, cu această ocazie, un alt model produs în România urcă în vârful clasamentului de vânzări britanice, prin Ford Puma. Vânzările pentru Puma Gen-E au contribuit la revenirea modelului pe primul loc în vânzări în luna noiembrie, cu 4.859 de unități.

După cele 11 luni care au trecut din acest an, Ford Puma are deja 50.808 vehicule vândute în Marea Britanie, cu un avans de 5.000 de unități în fața lui Kia Sportage, fiind imposibil să mai piardă această poziție până la final de an. Marea Britanie cunoaște un avans consistent în acest an pe segmentul electric, cu 26% creștere și o cotă de piață de peste 25%, ca urmare a subvențiilor de achiziție acordate în funcție de veniturile familiilor și prețurile mașinilor.