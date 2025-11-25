Programul RABLA ar putea fi anulat pentru anul viitor / Discuții în guvern privind propunerea unui „leasing social” în locul programului, după model francez

Diana Buzoianu, ministra Mediului, anunță că programul RABLA ar putea fi anulat pentru anul viitor, din lipsă de fonduri pentru a continua subvențiile de stat. Potrivit Digi24, ținta pentru anul viitor este finalizarea proiectelor din PNRR, iar o alternativă oferită de Buzoianu este introducerea programului exclusiv pentru mașini produse în Europa.

Programul RABLA 2025, un eșec total

Diana Buzoianu transmite că înțelege nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte de acest tip, dar Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), de care programul RABLA aparține, nu are un buget.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. (…) Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru Programul Rabla nu există. Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului de anul viitor al AFM”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Programul RABLA 2025 poate fi considerat un eșec, întrucât a avut un buget redus, de la 600 de milioane de lei anul trecut, la 200 de milioane de lei anul acesta. Totodată, fondurile destinate mașinilor cu sisteme de propulsie ICE (n.r.: motoare cu ardere internă) s-au epuizat în primele 13 minute de la lansarea programului, fiind necesară o suplimentare a fondurilor.

Adrian-Narcis Ghiță, CEO-ul rețelei de dealeri AutoItalia, susține că vestea reducerii programului RABLA nu a fost primită deloc bine. Acesta a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, că acest program nu a fost „o imagine tocmai plăcută” pentru industria auto, iar acesta este unul dintre motivele pentru care piața a scăzut.

Programul RABLA ar putea fi înlocuit de unul de leasing social

Guvernul României ar pasa problema programului RABLA de la Ministerul Mediului la cel al Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit Profit.ro, programul de stat ar putea fi înlocuit cu un sistem de leasing social, finanțat cu fonduri europene și inspirat după modelul francez. Pe scurt, clientul nu va achiziționa mașina, ci o va închiria la o rată subvenționată de Ministerul Fondurilor Europene, dar cu opțiune de cumpărare la finalul contractului.

Liniile pe care se lucrează în prezent iau în calcul sume care pot depăși 10.000 de euro acordați pentru un vehicul, la prețul total, dar, pentru a se ajunge la o rată mică, dorită de autorități, ar fi nevoie ca firmele de leasing și companiile auto să aplice și ele propriile reduceri. Ținta discutată în acest moment este de 100 de euro pe lună pentru mașini care ar trebui să aibă o limită de preț, dar persoanele eligibile ar trebui să se încadreze într-o plajă de venituri care să justifice această subvenție.

„Există disponibile unele fonduri sociale nerambursabile care ar putea fi folosite de Ministerul Fondurilor Europene pentru a subvenționa transportul nepoluant, dar este necesar ca acestea să fie acordate doar familiilor cu venituri reduse. Aici se caută soluții”, a explicat pentru Profit.ro o persoană ce are cunoștințe asupra propunerii.

Un sistem de leasing social cu condiționarea veniturilor și a ratei lunare implică mai mulți factori care trebuie luați în calcul, fiind mult mai complicat decât în cazul unei achiziții. Printre acești factori sunt calculul și finanțarea dobânzilor precum și calculul valorii reziduale ale mașinilor, la finalul contractelor, adică valoarea la care oamenii ar putea cumpăra în final mașina.