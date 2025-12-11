În contextul prețurilor tot mai mari ale mașinilor noi, amplificate de tarifele auto și inflație, achiziționarea unui model second-hand de la un producător cu o reputație bună pentru fiabilitate poate fi o decizie înțeleaptă. Dar care sunt cele mai fiabile mărci auto? Consumer Reports a realizat o statistică pe 26 de producători prezenți în Statele Unite, iar în top 10 se află cinci producători japonezi, trei europeni și doar doi americani.

Care sunt cele mai fiabile mărci auto din SUA

Dintre cele 26 de mărci analizate de Consumer Reports, Lexus, Toyota și Mazda se află în fruntea listei, primele două având scoruri cu mult peste cel Mazda. Raportul arată că toate cele trei mărci au obținut în mod constant calificative medii sau superioare în ceea ce privește fiabilitatea de-a lungul anilor.

Mărcile-soră Honda și Acura se află pe pozițiile 4 și 5, iar topul este completat de BMW, Buick, Nissan, Audi și Volvo. Ultimele cinci locuri în clasament sunt ocupate de mărci americane, cu Tesla fiind cea mai puțin fiabilă marcă analizată de Consumer Reports.

„Mărci precum Lexus și Toyota au o istorie de reproiectări conservatoare, îmbunătățind treptat întreaga lor linie de produse, în loc să introducă multe sisteme complet noi”, a declarat Steven Elek, liderul raportului auto Consumer Reports.

De ce Tesla este pe ultimul loc

Tesla ocupă un loc inferior în clasamentul fiabilității mașinilor second-hand, dacă ne uităm la performanțele modelelor sale de acum 5-10 ani. Compania s-a confruntat cu numeroase probleme în urmă cu câțiva ani, când a introdus modele complet noi și a crescut producția, uneori lucrând chiar și la mașini în parcarea fabricii. Cu toate acestea, producătorul american de automobile a făcut progrese semnificative, iar ultimele sale modele au demonstrat o fiabilitate peste medie, plasând marca în top 10 al clasamentului nostru de fiabilitate prevăzută pentru mașinile noi.

Mărcile sunt clasificate pe baza problemelor raportate de membrii CR cu privire la vehiculele vechi de 5-10 ani pe care le dețin în prezent. Elek spune că alte mărci au o fiabilitate mult mai puțin consistentă în întreaga gamă de modele. De exemplu, în cei șapte ani în care a fost vândută ultima generație a crossover-ului Chevrolet Equinox, doar anii 2019 și 2022-2024 au o fiabilitate peste medie.

Steven Elek susține că este important să verificăm rapoartele de fiabilitate înainte de a achiziționa un autoturism, dar este important să le verificăm „pentru fiecare an de model”, în special atunci când achiziționăm un autoturism second-hand. De asemenea, este important să reținem că, atunci când cumpărăm o astfel de mașină, fiabilitatea modelelor individuale poate varia față de media mărcii.

Topul fiabilității auto realizat de Consumer Reports arată astfel:

Clasament Producător auto Punctajul obținut 1 Lexus 77 2 Toyota 73 3 Mazda 58 4 Honda 57 5 Acura 53 6 BMW 53 7 Buick 51 8 Nissan 51 9 Audi 49 10 Volvo 48 11 Mercedes-Benz 47 12 Subaru 47 13 Volkswagen 46 14 Lincoln 46 15 Mini 46 16 Cadillac 45 17 Hyundai 43 18 Chevrolet 40 19 Ford 39 20 Dodge 39 21 Kia 39 22 GMC 37 23 Chrysler 36 24 Ram 35 25 Jeep 32 26 Tesla 31 Sursa: Consumer Reports

Eșantionul pentru această evaluare a fost de peste 140.000 de autoturisme produse între 2016 și 2021. Raportul analizează 20 de zone potențial problematice, de la neplăceri minore, cum ar fi tapițeria interioară ruptă, la probleme majore legate de sistemele de propulsie.