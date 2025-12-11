dark
RAPORT Care sunt cele mai fiabile mărci auto în SUA / Cinci mărci japoneze sunt în top 10 / Tesla, pe ultimul loc în clasamentul mașinilor SH – Consumer Reports

Daniel Simion
11 decembrie 2025
Tesla Model-Y
Sursa foto: Tesla
În contextul prețurilor tot mai mari ale mașinilor noi, amplificate de tarifele auto și inflație, achiziționarea unui model second-hand de la un producător cu o reputație bună pentru fiabilitate poate fi o decizie înțeleaptă. Dar care sunt cele mai fiabile mărci auto? Consumer Reports a realizat o statistică pe 26 de producători prezenți în Statele Unite, iar în top 10 se află cinci producători japonezi, trei europeni și doar doi americani.

Care sunt cele mai fiabile mărci auto din SUA

Dintre cele 26 de mărci analizate de Consumer Reports, Lexus, Toyota și Mazda se află în fruntea listei, primele două având scoruri cu mult peste cel Mazda. Raportul arată că toate cele trei mărci au obținut în mod constant calificative medii sau superioare în ceea ce privește fiabilitatea de-a lungul anilor.

Mărcile-soră Honda și Acura se află pe pozițiile 4 și 5, iar topul este completat de BMW, Buick, Nissan, Audi și Volvo. Ultimele cinci locuri în clasament sunt ocupate de mărci americane, cu Tesla fiind cea mai puțin fiabilă marcă analizată de Consumer Reports.

„Mărci precum Lexus și Toyota au o istorie de reproiectări conservatoare, îmbunătățind treptat întreaga lor linie de produse, în loc să introducă multe sisteme complet noi”, a declarat Steven Elek, liderul raportului auto Consumer Reports.

De ce Tesla este pe ultimul loc

Tesla ocupă un loc inferior în clasamentul fiabilității mașinilor second-hand, dacă ne uităm la performanțele modelelor sale de acum 5-10 ani. Compania s-a confruntat cu numeroase probleme în urmă cu câțiva ani, când a introdus modele complet noi și a crescut producția, uneori lucrând chiar și la mașini în parcarea fabricii. Cu toate acestea, producătorul american de automobile a făcut progrese semnificative, iar ultimele sale modele au demonstrat o fiabilitate peste medie, plasând marca în top 10 al clasamentului nostru de fiabilitate prevăzută pentru mașinile noi.

Mărcile sunt clasificate pe baza problemelor raportate de membrii CR cu privire la vehiculele vechi de 5-10 ani pe care le dețin în prezent. Elek spune că alte mărci au o fiabilitate mult mai puțin consistentă în întreaga gamă de modele. De exemplu, în cei șapte ani în care a fost vândută ultima generație a crossover-ului Chevrolet Equinox, doar anii 2019 și 2022-2024 au o fiabilitate peste medie.

Steven Elek susține că este important să verificăm rapoartele de fiabilitate înainte de a achiziționa un autoturism, dar este important să le verificăm „pentru fiecare an de model”, în special atunci când achiziționăm un autoturism second-hand. De asemenea, este important să reținem că, atunci când cumpărăm o astfel de mașină, fiabilitatea modelelor individuale poate varia față de media mărcii.

Topul fiabilității auto realizat de Consumer Reports arată astfel:

ClasamentProducător autoPunctajul obținut
1Lexus77
2Toyota73
3Mazda58
4Honda57
5Acura53
6BMW53
7Buick51
8Nissan51
9Audi49
10Volvo48
11Mercedes-Benz47
12Subaru47
13Volkswagen46
14Lincoln46
15Mini46
16Cadillac45
17Hyundai43
18Chevrolet40
19Ford39
20Dodge39
21Kia39
22GMC37
23Chrysler36
24Ram35
25Jeep32
26Tesla31
Sursa: Consumer Reports

Eșantionul pentru această evaluare a fost de peste 140.000 de autoturisme produse între 2016 și 2021. Raportul analizează 20 de zone potențial problematice, de la neplăceri minore, cum ar fi tapițeria interioară ruptă, la probleme majore legate de sistemele de propulsie.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

